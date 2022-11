15/11/2022 - 18:30

Paris, le 15 novembre 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, et les actionnaires de Whealthy Care Solutions (WCS) ont signé aujourd'hui un accord validant leur entrée en négociations exclusives pour un rapprochement entre WCS et BewellConnect et dessinant les principaux termes de cette opération.

Whealthy Care Solutions est un acteur de référence de la commercialisation et du déploiement de services de santé connectée s'appuyant sur un écosystème de technologies innovantes. Le modèle économique de WCS est axé sur une activité de services de « conciergerie de santé et de bien-être » qui se déploie autour de :

La commercialisation de solutions technologiques novatrices ; L'animation de ce service afin de générer des revenus récurrents.

BewellConnect, filiale de Visiomed Group et pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation, est un partenaire technologique de référence de WCS depuis plus d'un an, avec des réussites importantes telles que le développement d'une offre de cabine de santé pour le groupe de grande distribution italien Iper[1].

Ce rapprochement marquerait l'aboutissement de la revue stratégique initiée au printemps 2022 par le nouveau management de Visiomed Group pour sa filiale, autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques. Il prendrait la forme d'une co-entreprise qui se verrait apporter l'ensemble des ressources nécessaires à son futur développement :

L'apport par les actionnaires de WCS des titres des sociétés WCS SRL (Italie) et WCS LLC (USA), incluant notamment des contrats, prospects dynamiques et équipes ayant démontré un savoir-faire commercial important ;

L'apport par Visiomed Group des titres de BewellConnect, incluant notamment un écosystème de produits éprouvés ainsi qu'un savoir-faire technologique porté par les équipes de la société ;

Un apport en financement des 2 parties, permettant la mise en place du plan de développement du nouvel ensemble dès 2023.

A l'issue de ces opérations, Visiomed Group détiendrait 40% de la nouvelle entité, les actionnaires de WCS en détiendraient conjointement 60%. Rodolphe Bioche, Président et fondateur de Whealthy Care Solutions, prendrait la Direction Générale de ce nouvel ensemble.

La réalisation de cette opération reste conditionnée à la réalisation satisfaisante de conditions préalables standard (accord sur l'ensemble de la documentation juridique, conclusions satisfaisantes des audits par les parties, etc.) et pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2022.

Pour rappel, BewellConnect, qui compte 12 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 2,4 M€ et un EBITDA normalisé de -0,8 M€ au premier semestre 2022.

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group déclare : « Cette opération marquerait le démarrage d'une nouvelle dynamique pour nos deux groupes. Nous voulons nous appuyer sur la complémentarité des savoir-faire et des équipes, leur expérience commune et leur connaissance approfondie de nos marchés pour devenir un acteur de référence des services de santé connectée. Nous sommes convaincus par la vision et le dynamisme de Rodolphe Bioche et par la motivation de l'ensemble des équipes de WCS et de BewellConnect pour mener ce projet à bien. »

Rodolphe Bioche, Président et fondateur de Whealthy Care Solutions, ajoute : « Il existe une énorme complémentarité entre les actifs technologiques créés par les équipes de BewellConnect et la capacité démontrée par WCS à créer les offres de services associées. En devenant un acteur intégré sur l'ensemble de la chaine de valeur, nous aurons les moyens de libérer tout le potentiel offert par notre marché de la santé connectée. »

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales détenues à 100% :

BewellConnect , créé en 2014, pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation

BewellConnect propose un univers technologique enrichi, à la fois en dispositifs médicaux et logiciels, permettant de réponse à tous les cas d'usage de la télésanté : téléconsultation enrichie et assistée, télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télé-régulation.

Le produit phare de BewellConnect, VisioCheck, est la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

BewellConnect déploie aujourd'hui ses solutions en France et à l'étranger.

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com, smartsalem.ae et www.bewell-connect.com.

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Nawel NAAMANE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr nnaamane@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 75

[1] Le groupe de distribution italien Iper choisit BewellConnect pour créer le 1er espace de santé connecté d'Italie