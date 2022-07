29/07/2022 - 07:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Succès de l'émission obligataire participative lancée par Visiomed Group qui atteint les 2,5 M€ de souscription en 16 jours

Paris, le 29 juillet 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce avoir atteint hier, soit en seulement 16 jours, le premier objectif de 2,5 M€ de souscription pour son obligation participative. La souscription reste ouverte jusqu'au 15 août 2022.

Thomas Picquette, Directeur Général de VISIOMED GROUP déclare : « Je tiens à remercier l'ensemble des souscripteurs pour leur confiance dans VISIOMED GROUP et dans la direction stratégique que nous avons choisie. Il s'agit d'une date importante dans l'histoire du groupe et le succès de cette émission obligataire ouverte au public montre l'évolution forte de la société en cette année 2022 : nous sommes finançables, nous travaillons maintenant avec une politique structurée en fonction des besoins de nos filiales et de notre plan stratégique, non dilutive, et nous la mettons en place rapidement ! Nous comptons maintenant aller le plus haut possible, chaque souscription supplémentaire nous permettra d'accélérer encore plus. »

Pour rappel, l'émission obligataire autorisée par le Conseil d'administration de VISIOMED GROUP le 11 juillet 2022, est accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest jusqu'au 15 août 2022 (www.equisafe-invest.fr).

VISIOMED GROUP s'appuiera sur ce financement pour poursuivre sa stratégie de développement telle que présentée dans son plan du 25 mai 2022[1] et lors du webinaire animé le 29 juin 2022[2], tout en respectant ses engagements de recourir à des sources de financement non dilutives :

L'accélération de l'expansion de Smart Salem avec notamment l'annonce de la signature du contrat-cadre avec la Dubai Health Authority (DHA) pour l'ouverture de son 3 ème centre[3] ;

L'activation de synergies et d'opportunités de croissance externe.

Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 € auront une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Le montant de l'émission pourra atteindre 5 M€. La période de souscription s'étend du 12 juillet 2022 12h00 au 15 août 2022 23h59.

L'ensemble des informations et l'accès au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculée en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :

www.equisafe-invest.fr

Avertissement

La présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2021 disponible sur le site Internet de la Société (www.visiomed.fr). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

[1] Lien vers la présentation : https://www.actusnews.com/documents/ACTUS-0-12384-visiomed-group-sa-presentation-du-plan-strategique.pdf

[2] Lien vers la rediffusion : https://visiomed.fr/videoconference-de-presentation-du-plan-strategique-29-juin-2022/

[3] Smart Salem : signature du contrat-cadre avec la Dubaï Health Authority (DHA) pour l'ouverture du 3ème centre