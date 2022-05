25/05/2022 - 08:00

Paris, le 25 mai 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente son plan stratégique.

Autour d'une gouvernance renouvelée en avril 2022[1] et expérimentée et de valeurs fortes (innovation, agilité, simplicité), le Groupe affiche sa vision : mettre les nouvelles technologies et la prévention au centre de l'offre de santé.

S'appuyant sur son actionnaire de référence, la société d'investissement PARK PARTNERS GP, un accès aux financements traditionnels non-dilutifs désormais possible grâce à un bilan sans dette financière et une activité devenue profitable (EBITDA consolidé de 0,5 M€ au 2nd semestre 2021), VISIOMED GROUP entend accélérer sa création de valeur grâce à 3 axes forts :

La croissance de ses filiales,

Des acquisitions structurantes,

L'activation des synergies au sein du Groupe.

Smart Salem

Porté par une nouvelle équipe, Smart Salem (filiale à 100% de VISIOMED GROUP exploitant l'unique centre médical digitalisé à Dubaï) affiche ainsi un objectif de croissance important sur son cœur de métier « Medical Fitness ». Grâce notamment à l'ouverture du second centre « INDEX » en août 2022, Smart Salem devrait afficher un chiffre d'affaires pro forma[2] 2022 de 22,2 M€ et un EBITDA pro forma de 12,2 M€, soit un taux de marge de 55%.

BewellConnect

Les performances erratiques et les pertes de BewellConnect (filiale de VISIOMED GROUP proposant des solutions de santé connectée) incitent le management à la réalisation d'un diagnostic complet et à une réflexion sur le redéploiement de la société, avec en arrière-plan un travail de fond sur la maîtrise de coûts.

Le groupe est désormais focalisé sur les chantiers présentés autour de ces trois axes stratégiques, communiquera régulièrement sur ses avancées et proposera dès que possible une ambition financière consolidée pour l'exercice 2022.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed.fr, smartsalem.ae et www.bewell-connect.com.



[1] Renouvellement du Conseil d'administration et évolution de la gouvernance

[2] Pro forma incluant le nouveau centre INDEX en année pleine et hors activité de dépistage du COVID-19, sur la base d'un taux spot EUR / AED de 3,860