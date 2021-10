25/10/2021 - 08:00

Inauguration début novembre 2021 à Seriate (Lombardie) ;

Potentiel de plus de 20 centres Iper à équiper ;

Création d'une filiale BewellConnect Italie pour accélérer le développement.

Paris, le 25 octobre 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, est heureux d'annoncer que sa filiale BewellConnect a été sélectionnée par le groupe de distribution italien Iper pour créer le 1er espace de santé connecté d'Italie. Cet espace sera inauguré début novembre à Seriate, dans la région de Lombardie au cœur de l'espace de vente Iper. Par ce lancement, BewellConnect démontre sa capacité à accélérer la transformation digitale du parcours de santé grâce à sa solution unique de téléconsultation VisioCheck®.

Iper, une marque italienne puissante et avant-gardiste

Créé en 1974, Iper est une des enseignes de distribution les plus dynamiques et avant-gardistes d'Italie et compte pas moins de 22 hypermarchés dans le pays. Les hypermarchés Iper sont conçus comme de véritables lieux de vie, au-delà du seul acte d'achat. Pour cette raison, l'objectif d'Iper est de privilégier le service, accessible à tous. Iper sait aussi s'associer à des experts pour apporter le meilleur niveau de qualité possible et la satisfaction du client.

Depuis plus de quarante ans, Iper met en avant la qualité des produits et services, la satisfaction clients mais aussi l'ancrage dans les territoires. Cette identité a naturellement poussé l'enseigne à créer et imaginer un espace de santé connecté pour offrir à ses clients un accès facilité à des soins de qualité. C'est dans ce cadre que BewellConnect et Iper ont travaillé à l'implantation du 1er espace de santé connecté au sein du centre Iper Seriate.

Expérience-patient sans équivalent

Ce 1er espace de santé connecté veut réinventer l'expérience patient de la téléconsultation. Loin des solutions ordinaires de connexion avec un médecin distant en visioconférence, le patient est accueilli par un infirmier dans l'espace de santé connecté et accompagné tout au long de sa consultation. L'espace de santé connecté BewellConnect permet à l'infirmier de procéder à des actes locaux (prises de constantes vitales, changement de pansement, tests, vaccins, etc.) et d'assister le médecin lors de la téléconsultation augmentée. BewellConnect s'est associé à des opérateurs sanitaires italiens capables d'opérer la solution en local (infirmier) et à distance (médecin).

Découvrez en image l'Espace de santé connecté, la solution de téléconsultation augmentée créée par BewellConnect.

https://youtu.be/55-Ij3Pkt3o

Modèle économique associant vente d'équipements et de services

Afin d'optimiser le cycle d'adoption de la solution par les exploitants, BewellConnect a décidé de mettre en place un modèle économique associant la vente initiale de l'ensemble de l'infrastructure technologique (module de téléconsultation VisioCheck, dispositifs médicaux connectés, connexion sécurisée, tableau de bord, etc.) et matérielle (espace de téléconsultation augmentée). Le client est ensuite facturé des services de maintenance, d'accès aux licences et aux mises à jour du système sur une base annuelle.

Potentiel de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en Italie

Au-delà de cette première implantation en Lombardie, BewellConnect a identifié un puissant gisement de développement en Italie. À elle seule, l'enseigne Iper dispose de plus d'une vingtaine de centres commerciaux qui pourraient accueillir un espace de santé connecté BewellConnect.

Des discussions ont par ailleurs été initiées avec d'autres clients potentiels dans tout le pays, ce qui représente un potentiel de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à court terme. Dans ce contexte, VISIOMED GROUP a pris la décision stratégique de créer une filiale BewellConnect Italie et d'y associer son partenaire commercial local, une société spécialisée dans la distribution de produits de santé innovants, afin d'optimiser la montée en puissance des ventes dès 2022.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

