22/07/2021 - 19:30

Paris, le 22 juillet 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur reconnu des produits et services de santé innovants, annonce que ses actionnaires, réunis ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire, ont voté les autorisations nécessaires à la mise en œuvre du financement permettant de mettre en œuvre la politique d'acquisitions annoncée le 16 février 2021.

Ce financement en fonds propres, sous la forme d'une émission d'OCABSA intégralement réservée à Park Capital[1], peut atteindre un maximum de 180 M€ brut et a d'ores et déjà permis de lever 10 M€[2].

Dans ce cadre, VISIOMED GROUP confirme travailler sur plusieurs opportunités d'investissements dont le rapprochement avec ELNA Médical, plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, et la prise de contrôle de Smart Salem, unique centre médical digitalisé et réglementé de Dubaï.

Concernant ELNA Médical, l'audit juridique et financier par VISIOMED GROUP est toujours en cours et les parties poursuivent en parallèle leurs discussions relatives à la conclusion des accords stratégiques de coopération. Concernant Smart Salem, les audits financiers sont finalisés.

VISIOMED GROUP informera le marché de toutes avancées dans ces dossiers, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

