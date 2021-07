08/07/2021 - 18:40

Investissement de 100 k€ aux côtés d'un nouvel actionnaire ;

Tour de financement valorisant M.I.S. à 6,0 M€ ;

VISIOMED GROUP détient 24% du capital de M.I.S.

Paris, le 08 juillet 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée en Europe, annonce sa participation au nouveau tour de financement de Medical Intelligence Service (M.I.S.). Grâce à cette levée de fonds, M.I.S. souhaite engager son déploiement commercial, tant en France qu'à l'International (Brésil, Chine, US), en déployant MedVirTM, son système d'Intelligence Artificielle, sur le marché en forte croissance des solutions de suivi patients distants estimé à 893 M$ en 2020.

M.I.S. a été créé par des médecins urgentistes et de terrain afin de développer un système d'aide à la décision médicale dans les situations d'urgence grâce à l'intelligence artificielle. Dans une situation médicale d'urgence il est nécessaire :

de pouvoir établir un diagnostic précis ;

d'émettre une recommandation immédiate sur le niveau de réponse à apporter.

M.I.S. commercialise MedVirTM un outil de pré-diagnostique, basé sur une structure de réseau neuronal. C'est une Intelligence Artificielle mixte qui combine les logiques symboliques (algorithme programmé) et connexionnistes (collection de données pour améliorer l'algorithme), permettant la résolution de problèmes complexes. MedVir permet donc en temps réel d'établir un diagnostic précis et d'émettre une recommandation immédiate sur le niveau de réponse à apporter. La fiabilité du diagnostic est de 87% quant aux hypothèses diagnostiques proposées au départ.

Les symptom checkers concurrents testés en décembre 2020 par le British Medical Journal n'offrent un taux de fiabilité diagnostique sur cas théoriques que de 40% pour le plus performant. Ce système d'Intelligence Artificielle unique est issu de 33 ans de recherche, il est commercialisé en mode SaaS. MedVirTM est un dispositif Médical CE depuis 2017.

MedVirTM, seule IA française présentée au Congrès mondial Artificial Intelligence in Medecine (AIME) de Porto en juin 2021. M.I.S y a publié ses travaux avec le CNRS & L'IRIT de Toulouse mettant en valeur son organisation neuronale unique au monde.

VISIOMED GROUP et M.I.S. étudient les possibilités de collaboration afin de proposer le système expert MedVir aux professionnels de santé, notamment dans les EHPAD (détermination de l'urgence d'une consultation et lancement d'une téléconsultation via le VisioCheck®) et les services d'urgence (triage des patients).

Depuis 2015 VISIOMED GROUP a investi 600 k€ dans M.I.S., dont 100 k€[1] dans le cadre de la dernière levée de fonds de 850 k€ aux côtés d'un nouvel actionnaire. À cette occasion, M.I.S., dont VISIOMED GROUP détient désormais 24% du capital, a été valorisé à hauteur de 6,0 M€.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière [email protected] [email protected] Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

[1] 50% immédiatement libérés et 50% au plus tard en février 2022