Paris, le 22 mars 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce de nouveaux référencements pour la distribution de tests antigéniques de dépistage rapide de la COVID-19.

À l'issue d'une consultation de plusieurs mois dans le cadre d'un appel d'offres, lancé en novembre 2020, le Groupe vient de se voir notifier son engagement comme fournisseur de rang 2 de tests rapides antigéniques pour la Ville de Paris et le Centre d'actions sociales de la Ville de Paris. Le Groupe a répondu à cet appel d'offres sur la base d'un volume estimé de 500 000 tests commandés par les services de la Ville de Paris.

La Ville de Paris pourra désormais passer directement commandes auprès du Groupe en fonction de ses besoins. Le Groupe fournira des tests développés par le laboratoire chinois LiClear Biotech dans le cadre de l'accord de distribution signé fin 2020[1].

Patrick Schiltz, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Notre assise financière renforcée et notre expertise dans la distribution de dispositifs médicaux sont des atouts désormais reconnus.

Au-delà de ce référencement, nous travaillons également sur la commercialisation d'autotests de diagnostics rapides pour lesquels la Haute Autorité de Santé vient de rendre un avis favorable. Nous pourrions les vendre rapidement à des Grandes Surfaces Alimentaires dès la publication du Décret d'application. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

