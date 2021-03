12/03/2021 - 08:00

Porter la valeur intrinsèque de l'entreprise à 400 M€ à l'issue du plan ;

Déjà 4 dossiers étudiés en seulement 3 semaines ;

Une première opération visée en 2021.

Paris, le 12 mars 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) dévoile les ambitions du programme d'acquisitions annoncé le 16 février dernier[1].

De nouvelles bases solides et saines

Pour mémoire, ce nouveau cycle de développement s'appuie sur les bases saines établies après avoir :

Finalisé son programme de réduction des coûts, qui se traduira par une amélioration sensible de son résultat d'exploitation 2020 dévoilé le 31 mars prochain ;

Engagé un nouveau cycle de croissance sur le segment des stations de téléconsultations, avec déjà 23 commandes depuis le début de l'année contre 36 unités pour l'ensemble de 2020 ;

Levé les fonds nécessaires pour couvrir ses besoins courants de l'exercice sans nouvel appel au marché.

Des ambitions fortes de croissance et de rentabilité

Fort de ces nouvelles bases solides, VISIOMED GROUP s'est engagé dans un ambitieux programme de croissances externes. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le Groupe a conclu un financement en fonds propres d'un volume maximum de 180 M€ sur 3 ans exclusivement destinée à cette politique d'acquisitions.

L'objectif est de constituer, à l'issue du programme d'investissements, un Groupe puissant et rentable dans le domaine de la santé connectée.

Un processus rigoureux a été mis en place afin d'analyser :

La capacité de VISIOMED GROUP à apporter un levier de développement à la cible, notamment par sa connaissance profonde du marché de la santé connectée et de ses donneurs d'ordres, en France comme à l'international ;

La capacité de la cible à apporter une complémentarité commerciale, notamment dans la volonté de créer un opérateur intégré de bout en bout capable d'intervenir sur l'ensemble de la chaine de valeur, depuis les solutions technologiques développées par VISIOMED GROUP jusqu'aux ressources humaines (médecin, infirmier, etc.) ;

Le retour sur investissement attendu et la création de valeur associée à court et moyen terme pour les actionnaires.

Des premières avancées prometteuses

Trois semaines seulement après cette annonce et le démarrage de ce programme, le Groupe a d'ores et déjà identifié 4 opportunités d'investissements. VISIOMED GROUP étudie aujourd'hui diverses modalités de prises de participation (majoritaires ou minoritaires) dans des entreprises situées en Europe et en Amérique du Nord répondant à ces trois prérequis.

Compte-tenu des opportunités déjà identifiées et de l'avancée des premières discussions, VISIOMED GROUP confirme son ambition de réaliser une première opération en 2021, conformément au calendrier annoncé.

Patrick Schiltz, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes convaincus du bienfondé de notre stratégie et de la pertinence des financements mise en place. C'est une démarche offensive de développement et nous n'avions pas besoin de ces financements pour poursuivre nos développements organiques en 2021.

Avec une capacité d'investissements allant jusqu'à 180 M€, nous devons pouvoir porter la valeur de notre entreprise d'environ 20 M€ aujourd'hui à plus de 400 M€ à l'issue du programme. Nous ne souhaitons pas nous précipiter mais si l'opportunité de boucler une opération à court terme se concrétise nous n'hésiterons pas à le faire. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

