26/08/2024 - 18:00

Lyon, le 26 août 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

La société Visiativ et la société Gilbert Dupont annoncent avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 14 mai 2014. Cette résiliation prend effet le 26 aout 2024.

Le contrat de liquidité avait été suspendu le 8 février 2024 dans le cadre du projet d'offre publique. A la date du 8 février 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 680

Solde en espèces du compte de liquidité : 43 685,29 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 450

Solde en espèces du compte de liquidité : 78 515,63 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

Un apport complémentaire de 100 000 € avait été fait le 25 septembre 2017.

A la suite de la clôture du contrat de liquidité, les titres et espèces ont été transférés à la société.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 25 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€ en 2023. Présent en France et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 500 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA PME-ETI.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com