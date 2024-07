24/07/2024 - 18:35

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024 : 132,1 M€ EN PROGRESSION DE +8%

SOFTWARE : hausse de +4%, dont abonnements SaaS en progression de +27%

ARR des abonnements SaaS : 45,2 M€ à fin juin 2024 en hausse de +37%

CONSULTING : croissance semestrielle de +12%, dont +4% en organique

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT JUSQU'AU 14 AOÛT 2024

Prix de l'offre : 37,00 € par action, soit une prime de +35,5% par rapport au cours de clôture de l'action Visiativ avant l'annonce de l'offre

Lyon, le 24 juillet 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

À l'issue du 1er semestre 2024, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,1 M€, en progression totale de +8% (stable à périmètre constant et taux de change constants), avec une hausse de +12% du pôle CONSULTING et de +4% du pôle SOFTWARE, dont +27% de progression sur les abonnements SaaS. Les abonnements SaaS représentent désormais 27% des facturations du pôle SOFTWARE (21% sur l'ensemble de l'exercice 2023).

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'établit à 45,2 M€ à fin juin 2024, en croissance de +37% sur un an (+16% en organique).

Les activités récurrentes, qui représentent 67% du chiffre d'affaires, augmentent de +10% au 1er semestre 2024 (+2% en organique).

Enfin, les activités internationales progressent de +16%, représentant 38% de l'activité semestrielle du Groupe.

En M€ - Données non auditées au 30/06 1er semestre 2023 1er semestre 2024 Variation Variation en organique[1] SOFTWARE 72,8 76,0 +4% -4% dont abonnements SaaS 16,1 20,5 +27% +16% CONSULTING 50,0 56,1 +12% +4% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 122,8 132,1 +8% +0% dont chiffre d'affaires international 43,4 50,4 +16% +4% En % 36% 38% dont chiffre d'affaires récurrent 81,0 88,9 +10% +2% En % 67% 67%

L'activité SOFTWARE a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 76,0 M€ au 1er semestre 2024 (+4% en publié, -4% en organique).

La transformation du modèle de ventes des activités logicielles de Visiativ se poursuit, conformément aux ambitions du plan stratégique SHIFT5, avec des revenus d'abonnements SaaS (Software as a Service) en progression semestrielle de +27% (+16% en organique), représentant désormais 27% des facturations de l'activité SOFTWARE, contre 21% en 2023.

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) à fin juin 2024 s'établit désormais à 45,2 M€, contre 33,1 M€ à fin juin 2023, soit une progression de +37% (+16% en organique) et contre 40,1 M€ à fin 2023, soit une croissance séquentielle de +13% au 1er semestre 2024.

Après un 1er trimestre soutenu (+10% de croissance), l'activité CONSULTING a enregistré une croissance dynamique de +12% sur l'ensemble du semestre (+4% en organique), portée par la dynamique d'innovation des entreprises et les offres de pilotage de la transformation digitale et de cybersécurité. Au 1er semestre 2024, Visiativ a réalisé 51 diagnostics d'entreprises (vs. 46 au 1er semestre 2023 et 85 sur l'ensemble de l'exercice 2023).

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle, contrats SaaS et abonnements) s'est établi à 88,9 M€ au 1er semestre 2024, en progression de +10% (+2% en organique), représentant 67% des facturations totales de Visiativ.

L'international a vu son activité s'accélérer au 1er semestre 2024, avec une croissance des ventes hors de France de +16% (+4% à périmètre et taux de change constants), portant la part des facturations réalisées à l'international à 38% du total de l'entreprise sur la période, contre 36% au 1er semestre 2023 et 36% sur l'ensemble de l'exercice 2023.

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LES ACTIONS VISIATIV OUVERTE JUSQU'AU 14 AOÛT 2024

L'offre publique d'achat (l'« Offre ») sur les actions Visiativ initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ (46,50% du capital et 59,80% des droits de vote de Visiativ) est ouverte depuis le 11 juillet 2024 jusqu'au 14 août 2024. Pour rappel, le 11 juin 2024, le Groupe SNEF, groupe français d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de la mécanique et du numérique, a acquis une participation majoritaire (75,72%) du capital d'Alliativ.

Tous les actionnaires de Visiativ ont la possibilité d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat à un prix de 37,00 € par action (coupon attaché), aux mêmes conditions par transparence que les actionnaires de référence dans le cadre de la cession de la participation majoritaire du capital d'Alliativ, et de bénéficier ainsi d'une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation.

Cette Offre constitue pour les actionnaires de Visiativ une opportunité de liquidité présentant une prime de +35,5% sur le dernier cours de Bourse avant l'annonce et de +51,0% par rapport à la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de négociation avant l'annonce.

Cette Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 juillet 2024[2]. Les résultats de l'Offre seront rendus publics le 21 août 2024, après publication par l'AMF de l'avis de résultat. En cas de succès, l'Offre sera automatiquement rouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat, en septembre le cas échéant, aux mêmes conditions.

L'Offre vise la totalité des actions Visiativ non détenues par l'Initiateur, déduction faite des 50 868 actions auto-détenues et de 6 945 actions gratuites en période de conservation, soit un nombre total maximum de 2 431 117 actions Visiativ, représentant 52,26% du capital et 39,24% des droits de vote théoriques[3].

Lors de sa réunion du 17 juin 2024, le Conseil d'administration de Visiativ a rendu un avis motivé et à ce titre, constaté que l'offre était conforme à l'intérêt de Visiativ, de ses actionnaires et de ses salariés et a recommandé aux actionnaires de Visiativ d'apporter leurs actions à l'offre.

Si les conditions sont réunies à la clôture de l'offre, dans l'hypothèse où les seuils de 90% en capital et droits de vote seraient franchis, Alliativ demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Visiativ du marché Euronext Growth® à Paris.

La note d'information d'Alliativ, ayant reçu le visa n°24-290 de l'AMF le 9 juillet 2024, la note en réponse de Visiativ, ayant reçu le visa n°24-291 de l'AMF le 9 juillet 2024, et les documents incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Alliativ et de Visiativ sont disponibles sur les sites Internet www.opa.visiativ.com et www.amf-france.org, et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Visiativ.

PERSPECTIVES

Dans le cadre du plan stratégique SHIFT5, lancé en septembre 2023, Visiativ s'est fixé pour objectifs financiers de réaliser, à l'horizon 2028, 500 M€ de chiffre d'affaires dont 50% à l'international, en associant croissance organique et volet de croissance externe, tout en développant fortement le modèle d'abonnements SaaS pour porter l'ARR à 100 M€.

Visiativ poursuit en 2024 ces objectifs stratégiques, en privilégiant son développement à l'international et l'évolution de son modèle de ventes vers les abonnements SaaS.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Clôture de l'offre publique d'achat Mercredi 14 août 2024 Publication de l'avis de résultat de l'Offre par l'AMF Mercredi 21 août 2024 Résultats 1er semestre 2024 Lundi 23 septembre 2024 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2024 Jeudi 24 octobre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Lundi 27 janvier 2025 Résultats annuels 2024 Lundi 24 mars 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 25 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€ en 2023. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 500 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

ANNEXE

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024

En M€ - Données non auditées au 30/06 2ème trimestre 2023 2ème trimestre 2024 Variation Variation en organique[4] SOFTWARE 38,7 41,2 +7% -4% dont abonnements SaaS 8,9 11,1 +25% +15% CONSULTING 24,7 28,3 +14% +6% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 63,4 69,6 +10% 0% dont chiffre d'affaires international 21,9 26,9 +23% +9% En % 34% 39% dont chiffre d'affaires récurrent 41,3 46,3 +12% +1% En % 65% 67%

[1] croissance à périmètre constant, retraitée de la consolidation des sociétés Visiativ CPQ et EBM (consolidées au 1er aout 2023), MMP Tax et 1Life (consolidées au 1er octobre 2023), 3C Evolution (consolidée au 1er janvier 2024), SOLID Applications (consolidée au 1er février 2024), de la sortie de VMS (déconsolidée au 30 avril 2023), et à taux de change constants.

[2] tel que publié par l'AMF dans sa décision de conformité D&I 224C1141 du 9 juillet 2024.

[3] sur la base d'un nombre total de 4 652 376 actions représentant 6 850 932 droits de vote théoriques de Visiativ en application de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.

[4] croissance à périmètre constant, retraitée de la consolidation des sociétés Visiativ CPQ et EBM (consolidées au 1er aout 2023), MMP Tax et 1Life (consolidées au 1er octobre 2023), 3C Evolution (consolidée au 1er janvier 2024), SOLID Applications (consolidée au 1er février 2024), de la sortie de VMS (déconsolidée au 30 avril 2023), et à taux de change constants.