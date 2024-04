04/04/2024 - 14:00

Un état des lieux de la digitalisation des entreprises et une photographie de leurs enjeux

Plus de 5 000 interviews réalisées dans le cadre de 400 démarches de transformations de PME et ETI industrielles

Fruit de 5 ans d'accompagnement

Lyon, le 4 avril 2024 – 14h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ présente les résultats de la 1ère édition de son baromètre de la transformation digitale des PME et ETI industrielles françaises. Fruit de 5 années d'accompagnement des PME et ETI industrielles et de plus de 5 000 interviews[1], ce baromètre présente une photographie de 416[2] projets de transformations digitales de PME et ETI industrielles entre 2018 et 2023[3].

Il met en lumière les enjeux, les thématiques ainsi que les feuilles de route et solutions mises en place dans le cadre d'un projet de transformation : Quel est le profil des entreprises industrielles engageant un projet de transformation ? Quels sont les solutions déjà en place et les préoccupations des dirigeants au moment du lancement d'une démarche de transformation ? Quels sont les projets intégrés dans les feuilles de route ? Quelles sont les enjeux de demain ?

Un retard dans la transformation digitale des PME et ETI industrielles

En 2024, la compétition entre les entreprises n'a jamais été aussi rude, et le digital constitue plus que jamais un avantage clé pour se démarquer de ses concurrents y compris au sein des entreprises industrielles. Même si un tournant semble s'être opéré, avec une majorité des ETI industrielles qui ont sauté le pas de la digitalisation, les PME industrielles ayant digitalisé leur fonctionnement et leurs processus de production se font plus rares.

Malgré la crise sanitaire qui a démontré toute l'importance du digital et de la dématérialisation des processus, le bien fondé du numérique n'a pas encore convaincu la majorité des petites et moyennes entreprises industrielles. En cause : le retour sur investissement immédiat du numérique et les budgets constituent des freins au déploiement de telles transformations.

L'efficacité : 1er enjeu du dirigeant d'entreprise lors de l'engagement d'une transformation

Lors de l'engagement d'une démarche de transformation numérique, les dirigeants d'entreprises industrielles cherchent prioritairement à :

Renforcer leur efficacité et leur excellence opérationnelle (pilier EFFICACITÉ), pour 47% d'entre eux ;

Contribuer au développement et à la croissance (pilier PERFORMANCE), pour 41% ;

Innover ou rationnaliser leurs gammes de produits (pilier PROPOSITION DE VALEUR), pour 37%.

Alors qu'en 2017 la performance était l'enjeu principal (75%), l'efficacité, est aujourd'hui devenue la 1ère priorité du chef d'entreprise (86%) lors de l'engagement d'une démarche de transformation, qu'elle que soit le secteur ou la taille de l'entreprise.

Les dirigeants accordent également une grande importance à leur proposition de valeur avec une volonté forte de se démarquer, en apportant une réponse en adéquation avec les besoins de leur marché (amélioration ou rationalisation des produits, amélioration des services en répondant à une satisfaction client / adaptation du business model de l'entreprise). C'est aussi une réflexion sur les nouvelles offres permises par le numérique.

Enfin la dimension humaine constitue un enjeu croissant (55% en 2023 contre 30% en 2018), renforcé depuis 2020 post-Covid : fidélisation des collaborateurs, attractivité accrue dans le cadre de la politique de recrutement ou encore amélioration de la collaboration inter-services sont ainsi recherchés.

Enfin, totalement absente des enjeux en 2018, la data ne cesse de croître et devient transverse pour les entreprises, avec le déploiement de l'IoT et la digitalisation croissante des flux d'informations, en lien avec l'évolution de la proposition de valeur.

Service client et technologies d'exploitation : les nouveaux sujets intégrés aux feuilles de route des transformations

Construire la feuille de route de transformation permet d'identifier, de valoriser et de prioriser les projets nécessaires à la transformation d'une entreprise.

Depuis 5 ans, les projets d'accompagnement à la transformation, des missions d'AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) ou d'aide aux choix techniques sont davantage représentés que les déploiements de solutions technologiques. Une véritable mutation s'est opérée sur la période, avec une transformation qui n'est plus simplement « numérique » mais aussi « humaine », le déploiement de solutions ne représentant qu'un support. L'accompagnement devient indispensable à tous les niveaux de l'entreprise dans les évolutions et la gestion des changements et représente aujourd'hui 47% des projets.

Enfin, en dehors des sujets techniques du Système d'Information traditionnel (ERP, CRM, etc.), les nouveaux sujets prioritaires des feuilles de route de transformations sont le développement du service client (plateforme client, e-commerce B2B, etc.) et l'amélioration des technologies d'exploitation (OT- Operational Technologies) pour contrôler les équipements industriels, en lien avec la 4ème révolution industrielle, dans laquelle le numérique occupe une place prépondérante.

Quelles tendances et thématiques numériques pour les transformations de demain ?

La cybersécurité et la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) émergent au cœur des réflexions des dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise. La RSE est maintenant au cœur des stratégies d'entreprise avec près de 40% des dirigeants qui l'évoque naturellement (60% des dirigeants d'ETI). La cybersécurité est pour plus d'un chef d'entreprise sur deux un sujet de grande importance, l'émergence de systèmes interconnectés et la gestion des datas, à distance, démultipliant le risque d'intrusion et de malversation.

Après un frémissement en 2022, l'IA (intelligence artificielle) s'impose en 2023 dans le top 3 des tendances pour les directions, boostée par l'essor de chatGPT. Plus l'entreprise est grande, plus l'interrogation sur l'implémentation de l'IA devient un sujet majeur, à la fois sur l'amélioration des produits et services qu'en lien avec l'excellence opérationnelle : comment l'IA peut être intégrée dans les produits / services qui sont proposés par les industriels ? L'IA peut-elle aider dans la prospection de nouveaux clients ?

Enfin, l'industrie 4.0, à l'aube de la convergence des technologies de l'information (IT) et des technologies d'exploitation (OT), demeure un sujet d'intérêt majeur, notamment au sein des ETI, qui continuent d'y voir une source de productivité accrue, de plus grande flexibilité et d'agilité en matière de prise de décision en temps réel.

Laurent FIARD, Président Directeur général de Visiativ, précise : « Après plusieurs années d'accompagnement, nous sommes fiers de dévoiler ces chiffres significatifs, co-élaborer par les dirigeants et pour les dirigeants. Ils résultent de notre méthodologie unique et de la solution collaborative Visiativ Transformer, spécialement conçue pour les besoins des PME/ETI. Cette solution permet d'automatiser les restitutions, de co-élaborer les feuilles de route de transformation et de se benchmarker efficacement pour évoluer avec son marché. »

[1] Plus de 5 000 personnes interviewées, dont 328 dirigeants et 4 749 collaborateurs et managers de PME et ETI industrielles

[2] 416 diagnostics de transformation sur la période 2018-2023, dont 60% depuis 2020

[3] Échantillon de 323 entreprises concernées au total