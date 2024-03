19/03/2024 - 18:00

Progression de +7% de l'activité en 2023, avec des abonnements SaaS en forte progression de +69%

ARR des abonnements SaaS au 31 décembre 2023 : 40,1 M€ en hausse de +46% porté par la transformation progressive du modèle de ventes

International : 100 M€ de chiffre d'affaires en 2023 , soit 36% de l'activité du Groupe

Marge d'EBITDA de 9,8% : transformation du modèle du Groupe dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique SHIFT5

Renforcement des activités au Royaume-Uni : acquisition de la société SOLID Applications, VAR de la suite SOLIDWORKS de Dassault Systèmes

Lyon, le 19 mars 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Fort d'une activité record au 4ème trimestre, Visiativ a enregistré une croissance de +7% de son activité en 2023, marquée par le dynamisme du pôle CONSULTING (+14%) et la poursuite de la transformation du modèle de ventes SOFTWARE, avec une progression annuelle de +69% sur les abonnements SaaS, en phase avec le plan stratégique SHIFT5. L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établissait à 40,1 M€ à fin décembre 2023, en croissance de +46% sur un an.

L'EBITDA s'est inscrit en léger recul (-5%) sous l'effet de l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, du programme All Visiativ[1] et des investissements marketing à l'international consécutifs à l'uniformisation des marques des filiales. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 9,8% en 2023, contre 11,0% un an plus tôt. Le résultat net part du groupe atteint 10,0 M€ en 2023.

Visiativ annonce l'acquisition de la société SOLID Apps, distributeur et intégrateur des solutions SOLIDWORKS éditées par Dassault Systèmes. SOLID Apps bénéficie d'une base installée de plus de 600 clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M£ en 2023, dont 70% à caractère récurrent.

En 2024, Visiativ poursuit le déploiement de son plan stratégique SHIFT5, qui met l'accent sur le développement à l'international et l'évolution du modèle de ventes vers les abonnements SaaS. À l'horizon 2028, Visiativ vise un chiffre d'affaires de 500 M€, dont 50% réalisé à l'international, et un ARR des abonnements SaaS de 100 M€.

Fin février 2024, Groupe SNEF et les principaux actionnaires d'Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ) ont conclu un contrat de cession d'actions permettant à Groupe SNEF d'acquérir environ 75,72% du capital d'Alliativ. L'acquisition se ferait par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché), et serait suivie par le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat visant le solde des actions Visiativ au prix unitaire de 37,00 € par action.

Données en M€ auditéesa

Normes comptables françaises 2022

(12 mois) 2023

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 258,8 277,5 +7% EBITDAb 28,4 27,1 -5% % Marge d'EBITDA 11,0% 9,8% Résultat d'exploitation 19,0 17,5 -8% % Marge d'exploitation 7,3% 6,3% Résultat financier -3,2 -5,1 Résultat exceptionnel 0,0 2,9 Résultat net part du groupe 11,1 10,0 -10%

a Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 15 mars 2024. Les procédures d'audit des comptes annuels ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

b Résultat d'exploitation et dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

PROGRESSION DE +7% DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 À 277,5 M€

Porté par un nouveau record de ventes trimestrielles au 4ème trimestre 2023 (104,1 M€ de facturations), le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est élevé à 277,5 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2023, en progression de +7% (stable en organique).

Le pôle CONSULTING enregistre une hausse de +14% (+6% en organique) tandis que le pôle SOFTWARE a crû de +4% (-3% en organique), dont +69% de progression sur les abonnements SaaS (Software as a Service) sous l'effet de la transformation progressive du modèle de ventes, en phase avec le plan stratégique SHIFT5. Les abonnements SaaS représentent 21% des facturations de l'activité SOFTWARE en 2023, contre 13% en 2022.

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'établit à 40,1 M€ à fin 2023, contre 27,4 M€ un an plus tôt soit une progression de +46% (+35% en organique), et contre 33,1 M€ à fin juin 2023 soit une croissance séquentielle de +21% au 2nd semestre 2023.

Soutenues par la dynamique de croissance des abonnements SaaS, les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle, contrats SaaS et abonnements) ont progressé de +11% en 2023, représentant 70% du chiffre d'affaires annuel, niveau historiquement élevé.

Enfin, les activités internationales ont continué de croître à un rythme soutenu de +9% (stable à périmètre et taux de change constants), et ont franchi les 100 M€ de revenu annuel, représentant 36% de l'activité totale du Groupe.

MARGE D'EBITDA DE 9,8% EN 2023 : ALIGNEMENT DU MODÈLE DE VISIATIV POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE SHIFT5

A l'issue de l'exercice 2023, l'EBITDA[2] s'est établi à 27,1 M€, en repli limité de -5% par rapport à 2022. Dans le sillage du 1er semestre marqué par la mise en œuvre des actions et des investissements visant à aligner le Groupe et son modèle en vue du lancement du plan stratégique SHIFT5, ce recul annuel s'explique principalement par :

la hausse des charges de personnel (+17,9 M€ soit une hausse de +17%) d'un exercice à l'autre sous l'effet des sociétés ayant rejoint le Groupe au cours des derniers mois, notamment à l'international (MB CAD, Braithwaite, Daxium, Absiskey), et de l'évolution du modèle d'intéressement de la force commerciale désormais basé sur les prises de commandes (bookings) ;

la hausse des achats et charges externes (+3,7 M€ soit une hausse de +8%), consécutive aux investissements marketing engagés pour l'uniformisation des marques dans le cadre du développement à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Suisse), et à l'intensification des investissements relatifs à la politique RSE et au programme All Visiativ, portant sur l'expérience collaborateur.

La marge d'EBITDA du Groupe s'est établie à 9,8%, contre 11,0% un an plus tôt. Compte tenu de la saisonnalité de l'activité de Visiativ, la marge d'EBITDA s'est établie à 12,1% au 2nd semestre 2023 (rappel : 6,8% au 1er semestre 2023), contre 12,9% au 2nd semestre 2022.

En France, Visiativ a enregistré une marge d'EBITDA de 9,7% contre 9,9% en 2022, sous l'effet de l'évolution du modèle d'intéressement de la force commerciale.

À l'international, la rentabilité s'est établie à 9,9% de marge d'EBITDA contre 12,8% en 2022, compte tenu des investissements marketing pour l'uniformisation des marques.

RÉSULTAT NET DE 10,0 M€

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 17,5 M€, soit une marge d'exploitation de 6,3% contre 7,3% un an plus tôt.

Le résultat financier s'élève à -5,1 M€ contre -3,2 M€ en 2022, sous l'effet de l'accroissement de l'endettement financier consécutif aux opérations de croissance externe réalisées et de l'augmentation des taux d'intérêts. Afin de se prémunir d'une hausse des taux d'intérêt, un contrat de couverture a été souscrit début 2023 permettant ainsi de couvrir les intérêts de 50% de la dette à taux variable.

Visiativ a comptabilisé en résultat exceptionnel un produit net de cession de 3,1 M€, correspondant au partenariat conclu avec XEFI sur le transfert de 100% du capital de Visiativ Managed Services, gestionnaire d'infrastructure IT et d'hébergement, à la filiale datacenter NEXEREN de XEFI.

Au final, le résultat net part du groupe s'est établi à 10,0 M€ en 2023, contre 11,1 M€ l'exercice précédent.

Lors de sa réunion du 15 mars 2024, compte tenu du projet d'acquisition par Groupe SNEF, le Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer aux actionnaires le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2023 à l'occasion de l'assemblée générale du 21 mai 2024.

54,6 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2023

En 2022, la capacité d'autofinancement s'est élevée à +24,8 M€, contre +27,2 M€ un an plus tôt.

Malgré la forte activité du 4ème trimestre, la variation du besoin en fonds de roulement a été contenue (-4,3 M€), permettant à Visiativ d'enregistrer un solide cash-flow d'exploitation de +20,5 M€ en 2023 (rappel : +24,5 M€ en 2022). Après déduction des frais financiers nets, de l'IS et des autres charges liées à l'activité, le flux net de trésorerie de l'activité s'élève à 13,3 M€.

Les flux d'investissement sont de -16,5 M€, dont 6,4 M€ consacrés aux opérations de croissance externe (EBM, Techform, MMP Tax et 1Life) et rachats de minoritaires, et 13,5 M€ de CAPEX (dont 9,0 M€ de dépenses d'investissement R&D), minorés par les désinvestissements (VMS) à hauteur de 3,0 M€.

Les flux de financement ont été stables en 2023 (-0,1 M€), intégrant +5,0 M€ de dividendes au titre de l'exercice 2022, +3,9 M€ d'émission nette d'emprunts et +1,1 M€ d'augmentation de capital consécutivement à la campagne 2023 du plan d'actionnariat salarié.

En 2023, la variation de trésorerie s'est élevée à -3,3 M€, contre -10,8 M€ l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible de Visiativ s'élevait à 54,6 M€ pour des emprunts et dettes financières de 114,0 M€, dont un solde de 23,8 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE) qui fait l'objet d'un remboursement linéaire sur quatre ans depuis le mois de mai 2022, l'emprunt obligataire Euro PP de 20 M€ venant à échéance en mai 2025, et 18,4 M€ de dettes BPI.

À fin-2023, la dette financière nette[3] s'établissait à 59,4 M€ pour des capitaux propres portés à 79,9 M€, soit un ratio de gearing net[4] de 74%.

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE RSE À TRAVERS LE PLAN SHIFT5 : FIGURER PARMI LES LEADERS

L'exercice 2023 a été marqué à la fois par la finalisation avec succès de la feuille de route RSE pour la période 2019-2023, et le lancement d'une nouvelle trajectoire en matière de responsabilité sociétale et environnementale dans le cadre du plan stratégique SHIFT5 avec pour objectif de positionner le Groupe dans les entreprises les plus investies en matière de responsabilité sociétale.

En 2023, Visiativ a atteint 14 des 17 objectifs extra-financiers « SMART » qui avaient été fixés en 2019, et qui contribuaient notamment aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Parmi les principales satisfactions, il convient de souligner la multiplication par 3 du nombre de collaborateurs en situation handicap entre 2020 et 2023, l'atteinte de 35% de femmes au sein de l'organisation (vs. un objectif initial de 33%) et un bon niveau dans les postes de management, le doublement des moyens financiers alloués aux actions de mécénat social et environnemental, ou la réduction de -16% des émissions de gaz à effet de serre (GES) par collaborateur par rapport à 2019. De plus, Visiativ a renouvelé comme chaque année son engagement au Pacte mondial des Nations Unies en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Désormais, dans le cadre du plan stratégique SHIFT5, Visiativ prévoit d'accentuer ses efforts sur les 6 axes de développement de sa stratégie RSE : Satisfaction clients & proposition de valeur, Gouvernance & responsabilité, Achats responsables, Expérience collaborateur All Visiativ, Empreinte environnementale et Empreinte sociétale.

Les principaux objectifs RSE de Visiativ à horizon 2028 dans le cadre de SHIFT5 sont alors de :

Etoffer la dimension RSE des offres pour permettre aux clients de déployer des actions concrètes dans leurs entreprises ;

Renforcer nos exigences éthiques auprès de l'ensemble des parties prenantes ;

Déployer les standards RSE de Visiativ auprès de l'ensemble de nos fournisseurs afin de construire une chaîne de valeurs responsable ;

Bâtir une marque employeur responsable et maximiser l'expérience collaborateur à l'international ;

Accélérer la réduction de l'empreinte carbone dans le cadre d'une trajectoire à horizon 2035 alignée avec le Net Zero ;

Soutenir le mécénat à dimension locale et le lier à l'engagement collaborateur.

En termes de notation, Visiativ est demeuré classé dans la catégorie Or de l'agence de notation extra-financière EthiFinance Ratings (ex-Gaïa Research) en 2023, en faisant progresser sa notation. Avec une note de 75/100, sa performance extra-financière progresse par rapport à 2022 dans chaque thématique évaluée listée ci-dessous :

Environnement : 67/100 (vs. 56/100 en 2022)

(vs. 56/100 en 2022) Social : 81/100 (vs. 79/100 en 2022)

(vs. 79/100 en 2022) Gouvernance : 67/100 (vs. 65/100 en 2022)

(vs. 65/100 en 2022) Parties prenantes externes : 91/100 (vs. 90/100 en 2022).

PROJET D'ACQUISITION PAR GROUPE SNEF D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS ALLIATIV (ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE DE VISIATIV)

Le 9 février 2024, Visiativ a annoncé l'entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d'ALLIATIV, actionnaire de contrôle de Visiativ, avec Groupe SNEF en vue de l'acquisition par Groupe SNEF d'une participation majoritaire au capital d'ALLIATIV.

Le 27 février 2024, Groupe SNEF et les principaux actionnaires d'ALLIATIV ont conclu un contrat de cession d'actions, permettant à Groupe SNEF d'acquérir environ 75,72% du capital d'ALLIATIV,

La transaction pourrait être réalisée au cours du 1er semestre 2024 et reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations, ainsi qu'à l'approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.

La réalisation de l'acquisition se ferait par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché), et serait suivie par le dépôt à titre obligatoire par ALLIATIV d'un projet d'offre publique d'achat visant le solde des actions Visiativ en circulation ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l'offre publique d'achat, au prix unitaire de 37,00 € par action (coupon attaché).

RENFORCEMENT DES ACTIVITES AU ROYAUME-UNI : ACQUISITION DE LA SOCIETE SOLID APPLICATIONS

Après le rachat en octobre dernier de MMP Tax, cabinet de conseil basé à Londres, Visiativ renforce sa présence au Royaume-Uni avec l'acquisition de la société britannique SOLID Applications Ltd., distributeur et intégrateur des solutions SOLIDWORKS (SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Product Data Management, etc.) éditées par Dassault Systèmes.

Fondée en 1998 par Chris Hill, SOLID Applications compte 15 collaborateurs, basés à Birmingham et au sein de plusieurs autres implantations en Angleterre (Manchester, Oxford et Londres).

Fort d'une solide expertise technique dans l'univers de la conception 3D et du PLM, SOLID Applications bénéficie d'une base installée de plus de 600 clients.

SOLID Applications a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M£ en 2023, dont 70% à caractère récurrent.

L'acquisition de 100% du capital de SOLID Applications, financée intégralement en numéraire, est finalisée. La société est consolidée depuis le 1er janvier 2024.

Ces récentes opérations permettent à Visiativ de poursuivre sa dynamique de développement au Royaume-Uni, en renforçant à la fois ses activités de conseil en management et financement de l'innovation, mais aussi en étendant sa base clients du marché de la 3DEXPERIENCE, avec plusieurs centaines de nouveaux comptes, source de cross-selling avec ses autres activités.

PERSPECTIVES

Dans le cadre du plan stratégique SHIFT5, lancé en septembre 2023, Visiativ s'est fixé pour objectifs financiers de réaliser, à l'horizon 2028, 500 M€ de chiffre d'affaires dont 50% à l'international, en associant croissance organique et volet de croissance externe, tout en développant fortement le modèle d'abonnements SaaS pour porter l'ARR à 100 M€.

Pour répondre aux enjeux de l'industrie du futur et aux défis autour de l'innovation, Visiativ entend mettre le cap en 2024 sur ces objectifs stratégiques, en privilégiant son développement à l'international et l'évolution de son modèle de ventes vers les abonnements SaaS.

Dans le cadre de son expansion internationale, Visiativ continue d'étendre ses offres en Europe et annonce la création d'une nouvelle filiale, Visiativ Poland, en mars 2024, dirigée par Adam Bator, ancien Directeur général d'un intégrateur CAO de référence, avec près de 20 ans d'expertise sur les solutions SOLIDWORKS.

Pour rappel, Visiativ est déjà présent en Pologne avec son activité de conseil sous la marque Absiskey, en Allemagne, consécutivement au rachat de la société MB CAD GmbH en 2022, et en Autriche à la suite du rachat de la société EBM GmbH en 2023.

