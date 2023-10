24/10/2023 - 18:00

SOFTWARE : forte dynamique de transformation du modèle de vente avec des abonnements SaaS en progression de +64% sur neuf mois

ARR (abonnements SaaS) de 35,2 M€ à fin septembre 2023 en progression de +59% sur un an

CONSULTING : croissance soutenue de +14% sur neuf mois, dont +9% en organique

Lyon, le 24 octobre 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au 3ème trimestre 2023, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50,3 M€, en hausse de +5% dont +1% en organique. À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Visiativ s'établit à 173,1 M€, en croissance de +10% dont +3% en organique.

Au sein du pôle CONSULTING, l'activité est demeurée soutenue au 3ème trimestre (+11% dont +8% en organique) portée par la dynamique d'innovation des entreprises et les offres de transformation digitale et de cybersécurité.

L'activité SOFTWARE enregistre un chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre 2023 (+1% dont -4% en organique), sous l'effet de la transformation progressive du modèle de ventes de Visiativ, des licences vers les abonnements, en phase avec le nouveau plan stratégique SHIFT5. Les ventes d'abonnements SaaS ont ainsi progressé de +31% sur le trimestre écoulé. L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'établit à 35,2 M€ à fin septembre 2023, en croissance de +59% sur un an (+58% en organique) et de +6% par rapport au 30 juin 2023, porté par les prises de commandes du 3ème trimestre.

Soutenues par la dynamique de croissance des abonnements SaaS, les activités récurrentes totalisent 67% du chiffre d'affaires total à fin septembre.

Enfin, l'international continue de croître à un rythme soutenu, avec désormais 65,0 M€ de chiffre d'affaires réalisé hors de France sur neuf mois (+15% dont +5% en organique), et représente 38% de l'activité (vs. 36% un an plus tôt).

En M€ - Données non auditées au 30/09 9 mois

2022 9 mois

2023 Variation Variation en organique[1] SOFTWARE 94,5 100,7 +7% -1% dont abonnements SaaS 14,2 23,3 +64% +54% CONSULTING 63,4 72,4 +14% +9% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 158,0 173,1 +10% +3% dont chiffre d'affaires international 56,3 65,0 +15% +5% En % 36% 38% dont chiffre d'affaires récurrent 101,4 115,4 +11% +6% En % 64% 67%

L'activité SOFTWARE totalise un chiffre d'affaires de 100,7 M€ à fin septembre 2023, en hausse de +7% (-1% en organique).

Les revenus d'abonnements SaaS (Software as a Service) enregistrent une croissance très soutenue de +64% sur neuf mois (+54% en organique), et représentent désormais 23% du chiffre d'affaires de l'activité SOFTWARE, contre 13% sur l'ensemble de l'année 2022. Cette progression témoigne de l'évolution continue du modèle de ventes de Visiativ (des licences vers le SaaS), conformément aux ambitions du plan stratégique SHIFT5.

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'établit à 35,2 M€ à fin septembre 2023, contre 22,1 M€ un an plus tôt soit une progression de +59% (+58% en organique),

et contre 33,1 M€ à fin juin 2023 soit une croissance séquentielle organique de +6%. Dans le cadre du plan SHIFT5, Visiativ vise de porter son ARR à 100 M€ à horizon 2028.

L'activité CONSULTING poursuit son développement à un rythme soutenu, à deux chiffres, avec des facturations portées à 72,4 M€ sur neuf mois (+14% dont +9% en organique). La dynamique d'innovation des entreprises se matérialise par la signature de 58 diagnostics au cours des neufs premiers mois de l'exercice (vs. 48 sur la même période en 2022), ainsi que par le succès des offres de transformation digitale et de cybersécurité.

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle, contrats SaaS et abonnements) s'est établi à 115,4 M€ sur neuf mois en 2023, en progression de +11% (+6% en organique), représentant 67% des facturations totales de Visiativ (vs. 64% à fin septembre 2022).

L'international représente 65,0 M€ du chiffre d'affaires à fin septembre 2023, en progression de +15% (+5% à périmètre et taux de change constants). Les facturations réalisées à l'international représentent 38% du total de l'entreprise sur la période, contre 36% à fin septembre 2022.

ACQUISITION DU CABINET MMP TAX AU ROYAUME-UNI

Visiativ annonce l'acquisition de MMP Tax, cabinet de conseil basé à Londres (Royaume-Uni), qui accompagne les entreprises du FTSE 100 et les grandes multinationales dans l'obtention de financements et d'incitations liés à leur politique d'innovation et à leurs développements technologiques.

Créé en 2012, MMP Tax est spécialisé dans l'obtention d'incitations gouvernementales (aides, subventions, etc.) basées sur la propriété intellectuelle. Le cabinet travaille principalement avec des entreprises cotées à la Bourse de Londres et des multinationales basées au Royaume-Uni. Ses équipes pluridisciplinaires, combinant conseillers fiscaux et consultants techniques, accompagnent des entreprises de tous secteurs.

La société MMP Tax a réalisé un chiffre d'affaires de 1 M£ en 2022.

Cette opération permet à Visiativ de renforcer son activité de conseil en management et financement de l'innovation, et de poursuivre sa dynamique de développement au Royaume-Uni.

MMP Tax sera consolidé à compter du 1er octobre 2023.

FINALISATION DE L'ACQUISITION DE 1LIFE

Visiativ annonce également avoir finalisé l'acquisition de 60% du capital de 1Life, spécialiste de la gestion de production pour les entreprises industrielles, annoncée le 9 octobre 2023[2].

Par cette acquisition, Visiativ complète sa proposition de valeur et son expertise dans le domaine du Manufacturing (processus de fabrication). Avec une base installée 1Life de près de 1 000 clients industriels, ce rapprochement favorisera la création de synergies commerciales et opérationnelles avec le Groupe.

En 2022, 1Life a réalisé 10 M€ de chiffre d'affaires, dont 50% en ventes de services de valeur ajoutée (CONSULTING) et 50% en logiciels (SOFTWARE) sur des modèles récurrents, maintenance et/ou abonnements.

1Life, dont l'acquisition est intégralement financée en numéraire, est consolidé dans les comptes de Visiativ depuis le 1er octobre 2023.

PERSPECTIVES

Visiativ poursuit au 2nd semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et entend bénéficier d'une saisonnalité traditionnellement plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MB CAD (consolidée au 1er avril 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1er juillet 2022), Absiskey (consolidée au 1er octobre 2022), EBM et Techform (consolidées au 1er août 2023) et de la sortie de VMS au 30 avril 2023 et à taux de change constants

[2] Lire le communiqué de presse du 9 octobre 2023 : VISIATIV RENFORCE SA PROPOSITION DE VALEUR MANUFACTURING INDUSTRIE AVEC L'ACQUISITION DE L'INTEGRATEUR METIER 1LIFE

ANNEXE – CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIELS

1ER TRIMESTRE

En M€ - Données non auditées au 31/03 1er trimestre 2022 1er trimestre 2023 Variation Variation en organique[4] SOFTWARE 34,5 34,1 -1% -9% dont abonnements SaaS 3,2 7,2 +125% +52% CONSULTING 21,1 25,3 +20% +4% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 55,6 59,4 +7% -4% dont chiffre d'affaires international 17,2 21,5 +25% +5% En % 31% 36% dont chiffre d'affaires récurrent 35,9 39,7 +11% +1% En % 65% 67%

2EME TRIMESTRE

En M€ - Données non auditées au 30/06 2ème trimestre 2022 2ème trimestre 2023 Variation Variation en organique[5] SOFTWARE 32,3 38,7 +20% +15% dont abonnements SaaS 5,5 8,9 +62% +47% CONSULTING 22,2 24,7 +11% +1% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 54,5 63,4 +16% +10% dont chiffre d'affaires international 20,0 21,9 +9% +6% En % 37% 35% dont chiffre d'affaires récurrent 36,9 41,3 +12% +3% En % 68% 65%

3EME TRIMESTRE

En M€ - Données non auditées au 30/06 3ème trimestre 2022 3ème trimestre 2023 Variation Variation en organique[6] SOFTWARE 27,7 27,9 +1% -4% dont abonnements SaaS 5,5 7,2 +31% +31% CONSULTING 20,1 22,4 +11% +8% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 47,9 50,3 +5% +1% dont chiffre d'affaires international 19,1 21,6 +13% +5% En % 40% 43% dont chiffre d'affaires récurrent 28,6 34,4 +20% +12% En % 60% 68%

[3 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MB CAD (consolidée au 1er avril 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1er juillet 2022), Absiskey (consolidée au 1er octobre 2022), de la sortie de VMS au 30 avril 2023 et à taux de change constants

[4] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés Daxium et Braithwaite (consolidées au 1er juillet 2022), Absiskey (consolidée au 1er octobre 2022), de la sortie de VMS au 30 avril 2023 et à taux de change constants

[5] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés Absiskey (consolidée au 1er octobre 2022), EBM et Techform (consolidées au 1er août 2023) et de la sortie de VMS au 30 avril 2023 et à taux de change constants