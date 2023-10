09/10/2023 - 18:10

Lyon, le 9 octobre 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce l'acquisition de 1Life, spécialiste de la gestion de production pour les entreprises industrielles. Ce rapprochement vient renforcer l'offre Manufacturing (processus de fabrication) et enrichir le portefeuille clients de Visiativ.

Fort de l'expertise de ses 80 collaborateurs, 1Life, intégrateur de deux solutions ERP pour l'Industrie (Open-Prod et Cegid PMI) accompagne depuis plus de 10 ans, plus de 1000 clients TPE/PME/ETI industriels. L'entreprise dispose de 7 implantations en France afin de maintenir une forte proximité clients.

En 2022, 1Life a réalisé 10 M€ de chiffre d'affaires, dont 50% en ventes de services de valeur ajoutée (CONSULTING) et 50% en logiciels (SOFTWARE) sur des modèles récurrents, maintenance et/ou abonnement.

Par cette acquisition, Visiativ complète sa proposition de valeur et son expertise dans le domaine du Manufacturing. Avec une base installée de près de 1 000 clients industriels, ce rapprochement favorisera la création de synergies commerciales et opérationnelles.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans les objectifs du plan stratégique SHITF5 avec la distribution des solutions logicielles Manufacturing Industrie de CEGID PMI et d'Open-Prod, la connexion à notre plateforme technologique Agora et à nos solutions, et l'accélération du cross-sell entre nos différents métiers. Visiativ affirme ainsi sa position de partenaire de confiance pour son segment de clients industriels, afin de devenir un partenaire unique, « One Stop Partner » de ses clients PME/ETI. Ce rapprochement vient également enrichir son offre Visiativ Innovation Engine, en diversifiant ses partenariats (Make/Aggregate).

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, déclare :

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'engager les équipes 1Life au projet Visiativ. Cette dynamique nous offre l'opportunité d'enrichir notre gamme de solutions et de consolider notre rôle en tant qu'acteur majeur de la transformation numérique des entreprises industrielles. Notre objectif est simple : assurer et piloter une transformation efficace chez nos clients entre le jumeau numérique et les solutions ERP. »

Denis Affre, Président de 1Life, commente :

« Nous sommes très heureux de rejoindre Visiativ, partenaire de longue date, avec qui nous partageons les mêmes valeurs de respect, de proximité et de satisfaction des clients. Nous remercions iXO Private Equity pour son accompagnement tout au long de la croissance de 1Life ces dernières années. La complémentarité de nos expertises métiers avec les solutions logicielles de Visiativ ouvre un large potentiel pour nos collaborateurs et pour toujours mieux servir nos clients. »

Cette acquisition demeure soumise à la procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives des sociétés concernées.

La finalisation (closing) de l'opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines.

L'acquisition de 60% du capital de 1Life, intégralement financée en numéraire, sera consolidée dans les comptes de Visiativ au 4ème trimestre 2023.

