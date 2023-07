07/07/2023 - 18:00

Lyon, le 7 juillet 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l'article 241-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Visiativ publie ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres le 1er juin 2023.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du plan d'actionnariat salarié mis en œuvre par Visiativ dont les résultats ont été annoncés par communiqué en date du 1er juin. Les modalités de ce programme d'actionnariat salarié sont consultables dans le communiqué de presse du 26 avril 2023 : VISIATIV LANCE SON PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ 2023 DANS LE CADRE DU PROJET D'EXPÉRIENCE COLLABORATEUR ALL VISIATIV.

Date Type de transaction Nombre de titres

Prix moyen pondéré en euros Montant global en euros 1er juin 2023 Transfert* 7 149 NA NA

*transfert de titres servant l'abondement dans le cadre du programme d'actionnariat salarié.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

