01/06/2023 - 18:00

Lyon, le 1er juin 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Dans le cadre du plan All Visiativ visant à renforcer l'expérience collaborateur, Visiativ est heureux d'annoncer le succès de la campagne 2023 du plan d'actionnariat salarié, adressé à l'ensemble de ses collaborateurs adhérents au plan d'épargne salariale en France.

Dans le sillage de l'édition 2022, cette seconde campagne du programme d'actionnariat salarié, qui s'est déroulée du 27 avril au 12 mai 2023, est un nouveau succès avec un taux de participation de 54% des collaborateurs éligibles, dont ceux issus des sociétés qui ont rejoint Visiativ en 2022. C'est donc plus d'un collaborateur sur deux qui a choisi de participer à cette nouvelle opération et d'investir dans l'entreprise via le Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) Visiativ Actionnariat, preuve d'un signe fort de confiance des équipes envers la société.

Au total, c'est un peu plus de 1 M€ qui ont donc été investis par les collaborateurs lors de cette campagne, à travers une augmentation de capital réservée et une cession d'actions existantes auto-détenue. A la suite de cette opération, la détention des collaborateurs à travers le FCPE Visiativ Actionnariat représente 2,89% du capital de la société contre 1,97% avant l'opération, portant ainsi l'actionnariat salarié à 6,37% du capital de Visiativ en incluant les collaborateurs et managers détenant également des actions en direct au nominatif.

Laurent Fiard, Président - Directeur général déclare : « La campagne 2023 d'actionnariat salarié est marquée par un large succès avec une nouvelle fois la participation de plus d'un collaborateur sur deux. Ils vont ainsi pouvoir bénéficier de la valeur qu'ils contribuent à créer au quotidien au service de la réussite du projet d'entreprise. Avec désormais plus de 6% du capital de Visiativ entre leurs mains, les collaborateurs de Visiativ soutiennent pleinement notre projet d'entreprise ce qui renforce nos valeurs de partage et de progression collective dans le cadre du projet d'expérience collaborateur All Visiativ. »

L'opération s'est traduite par la création de 47 561 actions. Le règlement-livraison des actions a eu lieu ce jour, jeudi 1er juin 2023. Les parts de FCPE correspondantes sont indisponibles pendant 5 ans conformément aux dispositions de l'Epargne salariale.

Les modalités de ce programme d'actionnariat salarié sont consultables dans le communiqué de presse du 26 avril 2023 : VISIATIV LANCE SON PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ 2023 DANS LE CADRE DU PROJET D'EXPÉRIENCE COLLABORATEUR ALL VISIATIV.

