06/02/2023 - 18:00

Lyon, le 6 février 2023 – 18h00.

À l'heure du digital, la sécurité informatique en entreprise est devenue un enjeu-clé. Face à la recrudescence des cybermenaces, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Visiativ s'associent pour proposer aux TPE et PME un accompagnement innovant et pragmatique afin de limiter les risques et les vulnérabilités, en signant ce jour un partenariat durable.

En 2022, une entreprise française sur deux a été la cible d'une cyberattaque. À l'ère du digital, les points d'entrée des attaques se multiplient, les risques sont réels et les conséquences, en particulier pour les TPE/PME, sont lourdes et parfois même désastreuses : fraude bancaire, rançon, perte d'exploitation, perte de sauvegardes, pression des hackers de publier les données volées, impact en termes d'image, etc.

Le besoin de cybersécurité est devenu un impératif pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et les petites et moyennes entreprises sont d'autant plus exposées qu'elles sont souvent moins protégées car cela nécessite une expertise, un investissement et un pilotage dédiés.

UNE SOLUTION CYBERSÉCURITÉ CLÉS EN MAIN DÉDIÉE AUX TPE ET PME

De nombreux dirigeants d'entreprise, conscients des risques encourus, recherchent une solution à la fois ajustée à leurs besoins et facile à mettre en place. Dans le cadre du dialogue stratégique qu'elle entretient avec ses clients, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes souhaite mettre à leur disposition un accompagnement adapté. Partenaires de confiance des TPE et PME, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Visiativ partagent une même volonté d'apporter expertise et proximité à leurs clients. C'est pourquoi la banque coopérative régionale et l'expert en cybersécurité s'allient afin de conseiller et proposer des solutions clés en main aux dirigeants de TPE/PME.

Cet accompagnement se veut simple et accessible :

Réaliser avec les clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes une évaluation de la sécurité de leur système d'information par un diagnostic initial dressant l'état des lieux de l'organisation et de la maturité en termes de sécurité informatique des entreprises ;

Leur proposer un plan de remédiation adapté aux vulnérabilités détectées avec la mise en place d'actions correctrices et de solutions pragmatiques ;

Enfin, une plateforme digitale conçue et mise à disposition par Visiativ assurera le pilotage de la sécurité informatique de l'entreprise et l'adoption d'une gouvernance cyber.

L'objectif : limiter les vulnérabilités d'exposition au risque cyber.

Didier BRUNO, membre du Directoire en charge de la Banque de Développement régional de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, indique : « Le partenariat que nous mettons en place nous permet ainsi d'apporter une solution experte aux enjeux de sécurité auxquels sont confrontés nos clients entrepreneurs. Nous jouons ainsi pleinement notre rôle de partenaire stratégique, force de proposition pour couvrir l'ensemble des besoins des entreprises de notre territoire et les aider à se développer. »

Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, précise : « Au cours des dernières années, nous avons accompagné 300 entreprises dans l'optimisation et la sécurisation de leurs usages digitaux et pour renforcer leur cyber-résilience. L'expertise de Visiativ en cybersécurité s'appuie à la fois sur une équipe de 50 experts, une méthodologie de pilotage et une plateforme associée. Nous sommes très fiers de nous associer à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, véritable tiers de confiance des TPE/PME, afin de proposer notre expertise à leurs clients et renforcer leur sécurité informatique. »

À propos de LA CAISSE D'Epargne rhÔNE ALPES

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises de toutes tailles, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.

1,4 million de rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et 458 000 en sont sociétaires. Avec ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 7 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des clients et des décideurs sur cinq départements (Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com