22/12/2022 - 11:00

Des expertises et ressources technologiques combinées pour renforcer la compétitivité de McPhy sur le marché des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas carbone.

Déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, avec l'aide de Visiativ, afin d'optimiser les performances des équipements, les process et les outils multisites.

Une approche plateforme pour accompagner la stratégie de croissance de McPhy, notamment avec la préparation de sa nouvelle Gigafactory en France en 2024.

Paris et Lyon, France — 20 décembre 2022 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), McPhy Energy (Euronext Paris : FR0011742329, MCPHY.PA ) et Visiativ (Euronext Growth Paris : FR0004029478, ALVIV) s'associent pour encourager la transition vers une énergie verte et permettre à McPhy de renforcer sa compétitivité sur le marché des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas carbone confirmant ainsi son rôle de leader sur le marché de l'hydrogène.

Les trois leaders dans leurs domaines se sont alliés pour déployer la 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes chez McPhy afin d'optimiser la performance de ses équipements, process et outils utilisés dans ses centres de développement, d'ingénierie et de production en France, en Allemagne et en Italie. McPhy - client de longue date de SOLIDWORKS - a choisi de se tourner vers une plateforme collaborative déployée par les équipes Visiativ. Cette dernière offre des fonctionnalités de conception et de gestion du cycle de vie des produits plus collaborative contribuant ainsi à soutenir sa stratégie de croissance face à la montée en puissance de son activité, notamment avec la préparation de sa nouvelle Gigafactory en France en 2024.

« La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, déployée par Visiativ, va nous aider à structurer nos équipes et notre activité. La mise en place d'une architecture unifiée sur l'ensemble de nos sites (France, Italie et Allemagne) est une étape clé dans la montée en puissance industrielle de McPhy, avec pour objectif d'optimiser les processus collaboratifs de nos équipes technologiques européennes. Nous allons également réduire les délais pour nos clients dans le développement produit et l'ingénierie de projets, notamment en modélisant le processus de fabrication avant le lancement de nos produits sur le marché », déclare Benoît Barrière, Chief Technology Officer de McPhy.

Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 implique de renoncer aux combustibles fossiles pour alimenter la majeure partie de la consommation énergétique mondiale. Les électrolyseurs et les stations de ravitaillement en hydrogène à faible teneur en carbone de McPhy sont de plus en plus reconnus par les marchés de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie comme une solution viable pour décarboner leurs activités. L'hydrogène bas carbone peut être utilisé pour décarboner le secteur industriel en tant que vecteur énergétique ou en tant que matière première pour la production d'acier. Il peut également être transformé en carburant propre pour recharger les véhicules à hydrogène, être injecté dans les réseaux de gaz ou être utilisé comme solution de stockage d'énergie pour contribuer à la transition vers les énergies renouvelables.

Le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE permettra à McPhy de tirer parti des connaissances et du savoir-faire de l'ensemble de ses collaborateurs en normalisant processus et applications de conception et de simulation, en centralisant les données et la gestion des projets et en facilitant l'interaction entre ses équipes.

« Alors que le monde abandonne les énergies fossiles, notre plateforme 3DEXPERIENCE propose de nouvelles approches technologiques d'innovation à toutes les étapes du cycle de vie, pour les équipements et les produits qui contribuent à une économie plus durable », a déclaré Philippe Bartissol, vice-président, Industrie des équipements industriels, Dassault Systèmes. " Des acteurs qui changent la donne comme McPhy peuvent collaborer, innover et gérer l'intégralité du cycle de vie du produit grâce à un jumeau virtuel. »

Visiativ, partenaire historique de Dassault Systèmes et de la transformation digitale des entreprises, accompagne McPhy dans le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE. Cet accompagnement permettra à tous les utilisateurs de mieux collaborer et innover en centralisant les données et la gestion des projets. Ce projet structurant et pluridisciplinaire a été rendu possible grâce à la parfaite connaissance des solutions Dassault Systèmes couplé à la connaissance des enjeux terrains de ce client.

« Le succès de ce partenariat réside dans la collaboration, la confiance mutuelle et l'engagement des équipes de McPhy, Dassault Systèmes et Visiativ », a déclaré Laurent Fiard, Président Directeur Général de Visiativ. « Nous sommes très heureux d'accompagner McPhy dans ce projet global qui s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Cela illustre parfaitement la manière dont l'industrie de l'hydrogène se positionne pour réussir à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et nous sommes heureux de nous engager aux côtés de McPhy et de l'industrie de l'hydrogène dans cette aventure. »

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays.

Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l'industrie, la mobilité et l'énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d'approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy SA est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing". Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en oeuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs. Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

Contacts presse