15/11/2022 - 18:00

Visiativ accède à la catégorie Or en se classant en 62ème position sur 384 entreprises notées

Lyon, le 15 novembre 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

À l'issue de la campagne Gaïa Research 2022, Visiativ confirme sa solide performance en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) en se classant désormais à la 62ème position sur 384 entreprises notées (72ème position en 2021). Visiativ accède ainsi à la catégorie Or établie par l'agence de notation extra-financière du groupe EthiFinance, spécialisée dans la notation des performances ESG des entreprises cotées sur les marchés européens.

À l'issue de la campagne 2022, Visiativ se positionne une nouvelle fois parmi les sociétés les plus vertueuses et performantes sur le plan extra-financier, en se classant notamment en 10ème position des sociétés du secteur Technologies de l'information (66 entreprises) et en 11ème position des sociétés réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires (82 entreprises).

Visiativ a obtenu une note générale de 71/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel de 54/100. La note de Visiativ s'inscrit une nouvelle fois en nette progression sur cette campagne 2022, contre 61/100 lors de la campagne 2021 et 47/100 en 2020.

Gaïa Research évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères répartis en 4 piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties prenantes externes (ESG-PPE). Sur l'ensemble de ces critères, les notes de Visiativ sont en amélioration par rapport à 2021 et s'inscrivent au-delà du benchmark sectoriel :

Environnement : 56/100 (vs. 46/100 en 2021 et 50/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

Social : 79/100 (vs. 67/100 en 2021 et 52/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

Gouvernance : 63/100 (vs. 59/100 en 2021 et 57/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

ESG-PPE : 90/100 (vs. 70/100 en 2021 et 61/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

Cette solide performance RSE à l'issue de la campagne Gaïa Research 2022 conforte Visiativ dans l'atteinte de ses ambitions extra-financières, matérialisées par la feuille de route établie dans le cadre du plan stratégique CATALYST.

Pour rappel, la politique RSE de Visiativ se structure autour de 4 axes : Responsabilité, pour une démarche continue de transparence et d'intégrité auprès de l'ensemble des parties prenantes, Empreinte sociétale & Ecosystème, pour créer de la valeur locale, durable et inclusive, Expérience collaborateur, pour contribuer à l'épanouissement et à l'engagement des individus au projet d'entreprise, et Empreinte environnementale, pour limiter l'impact de nos activités et être un acteur engagé.

« Année après année Visiativ poursuit l'amélioration de ses performances extra-financières, conformément à la feuille de route RSE du plan CATALYST. Nous sommes fiers d'accéder à la catégorie Or et de figurer également dans le Top 10 des entreprises de notre secteur d'activité, Technologies de l'information. Visiativ confirme l'accélération de sa stratégie extra financière, en se fixant des objectifs précis et ambitieux dans l'ensemble des domaines. La nouvelle progression de notre notation Gaïa Research matérialise un cap dans notre approche de la RSE. », commente Grégory Jourdan, Directeur général adjoint Ressources Humaines & RSE.

Pour consulter la DPEF de Visiativ dans son intégralité, cliquez ici.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com