Lyon, le 19 octobre 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

À l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022 (période du 1er janvier au 30 septembre 2022), Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 158,0 M€, en solide progression de +18% par rapport à l'an dernier. La croissance organique s'est établie à +9%.

L'activité SOFTWARE, qui regroupe l'ensemble des ventes de logiciels, a enregistré un chiffre d'affaires sur neuf mois de 94,5 M€, en hausse de +17% (+9% en organique[1]). L'activité CONSULTING, qui rassemble l'ensemble des prestations de services, a totalisé un chiffre d'affaires de 63,4 M€ en progression dynamique de +20% (+9% en organique).

Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) progressent de +20% sur neuf mois (+12% à périmètre et change constants[1]), et représentent 64% du chiffre d'affaires à fin septembre.

Dans le sillage du 1er semestre, la dynamique de croissance est restée particulièrement soutenue à l'international, avec un chiffre d'affaires hors de France qui progresse de +53% sur la période, dont +26% à titre organique. L'international, qui bénéficie d'une rentabilité plus élevée, représente désormais 36% de l'activité contre 27% un an plus tôt.

Visiativ confirme son objectif de 30 M€ d'EBITDA à horizon 2023.

En M€ - Données non auditées au 30/09 9 mois 2021 9 mois 2022 Variation Variation en organique[1] SOFTWARE 81,0 94,5 +17% +9% dont abonnements SaaS 10,3 14,2 +38% +24% CONSULTING 52,7 63,4 +20% +9% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 133,8 158,0 +18% +9% dont Chiffre d'affaires international 36,7 56,3 +53% +26% En % 27% 36% dont Chiffre d'affaires récurrent 84,3 101,4 +20% +12% En % 63% 64%

L'activité SOFTWARE a enregistré un chiffre d'affaires de 27,7 M€ en progression de +8% au 3ème trimestre 2022 (-2% en organique), dans la tendance du 2ème trimestre. Cette évolution est peu significative, le début d'année ayant été marqué par une activité extrêmement dynamique (+30% de croissance organique au 1er trimestre), avec d'importantes anticipations de commandes notamment dans l'industrie.

Les abonnements SaaS (Software as a Service) progressent de +38% sur neuf mois (+24% en organique) et représentent 15% du chiffre d'affaires SOFTWARE. A fin septembre 2022, l'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit désormais à 22,1 M€, en croissance de +53% (+28% en organique) par rapport à celui calculé au 30 septembre 2021.

L'activité CONSULTING a continué d'afficher une activité soutenue au 3ème trimestre 2022 (+23% dont +8% en organique) sur tous les métiers. La dynamique est portée par la croissance de la zone Amérique (+94%), géographie qui représente désormais un tiers de l'activité CONSULTING contre un peu plus de 20% au 3ème trimestre 2021. L'attrait des offres de cybersécurité et de transformation digitale ne faiblit pas avec 16 diagnostics signés sur le trimestre écoulé, après 32 signatures au 1er semestre 2022.

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a dépassé la barre des 100 M€ fin septembre 2022, pour s'établir à 101,4 M€ en progression de +20% (+12% en organique) sur neuf mois. L'activité récurrente représente 64% des facturations totales de Visiativ (contre 63% à fin septembre 2021).

Dans le sillage des précédents trimestres, les ventes réalisées à l'international sont restées particulièrement dynamiques au 3ème trimestre 2022 (+52% dont +15% à périmètre et taux de change constants). A fin septembre, elles représentent désormais 36% de l'activité de Visiativ (contre 27% un an plus tôt).

PERSPECTIVES

Après un bon 1er semestre, marqué par une croissance de +20% du chiffre d'affaires et une progression de +32% de l'EBITDA, Visiativ continue de délivrer une activité soutenue, en particulier à l'international. Les dernières sociétés acquises, MB CAD en Allemagne et Braithwaite au Canada et en Irlande et Absiskey en France, vont pleinement contribuer à la poursuite de cette dynamique positive et relutive pour la marge.

Parallèlement, la part de l'activité récurrente continue de s'accroître trimestre après trimestre, avec désormais un ARR de plus de 22 M€ (contre 19 M€ à fin juin), qui bénéficie de l'entrée dans le périmètre de consolidation de l'éditeur d'applications mobiles métier Daxium au 3ème trimestre (2,1 M€ d'ARR additionnel).

Fort de cette solide dynamique, Visiativ réitère les objectifs du plan stratégique CATALYST, avec l'atteinte d'un EBITDA de 30 M€ en 2023.

AGENDA FINANCIER 2022

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

ANNEXES

Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre

En M€ - Données non auditées au 30/09 T3 2021

(3 mois) T3 2022

(3 mois) Variation Variation en organique[1] SOFTWARE 25,7 27,7 +8% -2% dont abonnements SaaS 3,6 5,5 +53% +33% CONSULTING 16,3 20,1 +23% +8% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 42,1 47,9 +14% +2% dont Chiffre d'affaires international 12,6 19,1 +52% +15% En % 30% 40% dont Chiffre d'affaires récurrent 26,6 28,6 +8% +3% En % 63% 60%

[1] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés Daxium (consolidée au 1er juillet 2022), Braithwaite (consolidée au 1er juillet 2022), MB CAD (consolidée au 1er avril 2022), la filiale brésilienne d'ABGI (consolidée depuis le 1er janvier 2022), Ma-Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1er juillet 2021), AJ Solutions (consolidée au 1er avril 2021), et taux de change constants.