06/09/2022 - 18:00

Le Groupe Vertical est un acteur de dimension nationale sur le marché de la communication. Visiativ est un acteur majeur de la transformation des entreprises depuis plus de 35 ans partout en France et dans 13 pays. Les deux sociétés ont décidé de s'associer à 50/50 pour reprendre l'agence 3C-EVOLUTION et sa solution PIM NEXTPAGE © afin de créer une offre digitale « omnicanale » pour les PME Industrielles.

Les fabricants industriels commercialisent leurs produits via une multitude de canaux (catalogue papier, e-catalogue, sites e-commerce, marketplaces, points de vente physiques, distributeurs intermédiaires, plateformes partenaires, etc.). C'est pour adresser ce besoin stratégique que le Groupe Vertical et Visiativ réunissent leur savoir-faire et font l'acquisition commune de l'agence 3C-EVOLUTION et de sa solution PIM / DAM[1] NEXTPAGE©. NEXTPAGE© est une solution de gestion de l'information produit (PIM) et gestion des médias (DAM), qui permet de centraliser toutes les informations produits dans un seul référentiel, en lien avec les principaux CMS et Frameworks du marché pour alimenter facilement les sites web.

Cette alliance permet d'accompagner les dirigeants de PME industrielles dans leurs stratégies web et e-Commerce : du site institutionnel jusqu'au catalogue produits de l'entreprise. De nombreux clients communs utilisent la complémentarité de la solution NEXTPAGE©avec l'offre de transformation digitale de Visiativ (Fermob, Aldes, Maped, etc.).

« Cette acquisition à 50/50 résulte d'une conviction partagée quant à la nécessité d'adresser de manière pragmatique les besoins en site web e-commerce et catalogues produits des PME industrielles », commente Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ.

« La solution PIM développée par 3C-EVOLUTION vient compléter les catalogues de propositions parfaitement adaptées au monde de la communication sur les volets gestion des référentiels, impression, campagnes digitales, génération automatisée de catalogue. Au-delà de l'industrie, la solution adresse également des marchés sur lesquels le groupe exerce son expertise de manière notable : le tourisme, le transport, le retail et surtout les franchises et réseaux. » confirme Yann Rambaud, Président Fondateur du groupe Vertical.

Cette acquisition à 50/50 entre le Groupe Vertical et Visiativ garantit un engagement à long terme dans le projet industriel commun que constitue le développement d'une offre globale digitale e-commerce pour la PME industrielle en France et en Europe.

A propos de l'agence 3C -EVOLUTION et la solution NEXTPAGE©

Experts du PIM, l'agence 3C est éditeur et intégrateur de la solution NEXTPAGE©, et propose des connecteurs WEB pour intégrer les bases de données produits directement dans les sites internet.

A propos du Groupe Vertical

D'une expertise spécifique et unique, l'optimisation de sites web via un puissant algorithme métier propriétaire, le groupe Vertical a progressivement déployé ses compétences sur tous les champs de la communication globale. Sa croissance organique et l'acquisition ciblée de plusieurs agences de communication dans les grandes métropoles françaises — le groupe en possède 12 à ce jour — le positionnent aujourd'hui comme un acteur de dimension nationale.

A propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U, États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

[1] Solution PIM/DAM : une solution PIM (Product Information Management) assure la gestion des données produits. Une solution DAM (Digital Asset Management) assure la gestion avancée des médias (visuels, fiches produits, fiches de sécurité, certificats, vidéos, objets 3D, etc.).