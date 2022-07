26/07/2022 - 18:05

Lyon, le 26 juillet 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce ce jour l'acquisition, à hauteur de 68% de son capital, de la société Daxium, éditeur de la plateforme logicielle Daxium-Air. Cette plateforme SaaS permet de créer simplement des applications mobiles métier personnalisables, adaptées aux besoins des équipes nomades.

Grâce à cette acquisition, Visiativ renforce sa proposition de valeur d'accélérateur d'innovation et de transformation digitale des PME et ETI. Les solutions Daxium feront partie intégrante de la « Visiativ Innovation Platform » pour transformer les processus opérationnels en applications mobiles. Au-delà de l'élargissement de l'offre actuelle de Visiativ, la plateforme no-code Daxium-Air rejoindra à moyen terme la plateforme technologique Visiativ Agora, pour permettre aux clients Visiativ de générer leurs applications mobiles métiers.

Avec 35 collaborateurs basés en France (Paris, Nantes) et à l'international (Dubaï, UAE), la société compte à ce jour plus de cent clients, dont une quarantaine de grands comptes (Thales, Alstom, L'Oréal, LVMH, Vinci, Equans, GRDF, Spie, Véolia, Systra, Total, SGS, Stellantis, Onet, Qualiconsult, etc.). Ces clients, de tous secteurs d'activité, plébiscitent Daxium pour opérer la transformation digitale de nombreux usages :

Gérer et optimiser l'activi­té terrain des techniciens, chefs de travaux, inspecteurs techniques ;

Optimiser l'exécution des opérations Retail pour les équipes commerciales et merchandising ;

Suivre la production dans les ateliers et renforcer la qualité et l'inspection produit ;

Optimiser la gestion des interventions terrain pour l'activité de Facility Management.

Dans un marché où la mobilité se démocratise dans les équipes, seules 30% des PME-ETI rendent disponibles sur smartphones et tablettes leurs solutions métiers. Daxium a lancé en 2016 sa plateforme no-code Daxium-Air afin de répondre rapidement et facilement à ce nouveau paradigme en matière de mobilité et révolutionner la construction d'applications métiers web et mobiles.

Véritable plateforme web/mobile sans développement, Daxium-Air a été distinguée 11 fois pour son caractère innovant. Avec des utilisateurs dans plus de 60 pays, Daxium est devenue en quelques années une référence du marché de l'informatique mobile, avec une offre parfaitement adaptée aux PME-ETI et grands comptes.

Daxium a réalisé une facturation de plus de 3 M€ en 2021 (dont 2,7 M€ de chiffre d'affaires), en croissance soutenue depuis 2016, pour un EBITDA à l'équilibre.

La part des revenus récurrents SaaS (Software-as-a-Service) issus des abonnements annuels à la plateforme Daxium-Air représente environ 70% de l'activité, avec un ARR (Annual Recurring Revenue – revenu annuel récurrent) d'environ 2,1 M€ et un taux de fidélisation de plus de 90%. Daxium réalise environ un tiers de ses revenus en dehors de l'Union européenne.

Visiativ a réalisé l'acquisition de 68% du capital de la société, aux côtés de son dirigeant-fondateur Yann de Saint Vaulry, et de managers clés.

Daxium poursuivra son développement de manière indépendante, tout en bénéficiant de l'appui des services communs de Visiativ. La base clients et les grands comptes continueront d'être développés et, en complément, les solutions de Daxium seront proposées aux clients de Visiativ, à travers des accords de distribution avec toutes les filiales du groupe.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, déclare :

« Les solutions low-code et no-code font gagner en productivité. Elles permettent aux experts métiers de créer leurs propres applications. La demande de nos clients PME-ETI pour ce type de besoins est en forte croissance, et nous souhaitons leur offrir la possibilité de créer leurs propres applications mobiles à partir de templates Visiativ, fruit de notre forte expertise métier dans l'industrie, le retail et l'immobilier. »

Yann de Saint Vaulry, Président & fondateur de Daxium, commente :

« Rejoindre Visiativ représente pour nos équipes comme pour moi, une belle opportunité d'accélérer notre croissance en France comme à l'export, grâce aux nombreuses implantations du groupe et son parc de 21 000 clients. Ses équipes en place travaillent sur des secteurs qui nous sont familiers : industrie, smartcity, retail, etc. Nous allons ainsi disposer de plus de moyens et d'expertises au sein de Visiativ pour innover, nous développer, tout en maintenant notre agilité. Nous retrouvons aussi des valeurs qui nous sont chères : l'esprit d'entreprendre pour créer plus de valeurs au bénéfice de nos clients, mais aussi placer l'humain, l'intégrité et la bienveillance au cœur de notre projet d'entreprise. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com