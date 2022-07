19/07/2022 - 18:00

Lyon, le 19 juillet 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce l'acquisition de Braithwaite, cabinet de conseil en financement de l'innovation basé au Canada (Toronto) et en Irlande (Dublin). Cette acquisition vient renforcer les activités de conseil en management et financement de Visiativ (sous la marque ABGI) en Amérique du Nord (Canada - Ontario) et dote également le groupe d'une nouvelle implantation en Europe (République d'Irlande). Rassemblant une trentaine de consultants, Braithwaite a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 2,5 M$ CAD (1,9 M€).

Depuis près de 30 ans, Braithwaite accompagne les grandes entreprises de tous types de secteurs d'activité dans le financement de leur R&D au Canada (Scientific Research and Experimental Development - SR&ED) et en Irlande (R&D Tax Credit) afin de promouvoir leur innovation et leur développement.

Cette nouvelle acquisition permet de renforcer l'expertise locale et internationale d'ABGI à travers l'acquisition de l'un des pionniers mondiaux du domaine qui dispose d'une belle notoriété tant auprès des clients que de l'administration fiscale canadienne.

Depuis 2017, ABGI est présent aux Etats-Unis (Houston), au Brésil (Sao Paulo) et au Canada (Montréal). La société a poursuivi en 2019 sa dynamique de développement à l'international avec l'acquisition de Jumpstart et MSC Associate au Royaume-Uni, ainsi que d'IFTC en Irlande du Nord. Depuis 2021, ABGI est également implanté en Allemagne, avec l'acteur pionnier du financement de l'innovation outre-Rhin, Partner Für Innovation & Förderung (PFIF).

Braithwaite a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 M$ CAD (1,9 M€) en 2021, accompagné d'une rentabilité en phase avec celle d'ABGI.

L'acquisition de 100% du capital de Braithwaite, qui sera consolidée à compter du 1er juillet 2022, a été convenue d'être financée intégralement en numéraire.

Bruce Braithwaite, Fondateur & Président de Braithwaite, déclare :

« Nous sommes ravis de rejoindre les équipes d'ABGI et de Visiativ, qui vont nous permettre de poursuivre le développement de la société avec des valeurs similaires à celle qui ont toujours animé la société et ses collaborateurs : éthique, qualité des prestations et satisfaction clients. Nous partageons la même vision de notre métier au service de l'innovation et du financement des entreprises. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

