11/07/2022 - 14:40

Lyon, le 11 juillet 2022 – 14h30. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce la mise à disposition de sa dernière lettre aux actionnaires de juillet 2022.

Au sommaire de cette nouvelle lettre :

Edito de Laurent Fiard : Président - Directeur général de Visiativ

Président - Directeur général de Visiativ Finance : Retour sur les résultats annuels 2021

: Retour sur les résultats annuels 2021 International : À la conquête de l'Allemagne : acquisition de la société MB CAD

: À la conquête de l'Allemagne : acquisition de la société MB CAD Communauté des dirigeants : Édition 2022 de la journée LeClub Visiativ

: Édition 2022 de la journée LeClub Visiativ Inclusion : Visiativ soutient Alexis Hanquinquant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

: Visiativ soutient Alexis Hanquinquant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Communauté des dirigeants : 7 ème édition du Congrès Entreprise du FUTUR

: 7 édition du Congrès Entreprise du FUTUR Environnement : Visiativ devient supporter officiel d'Energy Observer, le 1er navire hydrogène

: Visiativ devient supporter officiel d'Energy Observer, le 1er navire hydrogène Carnet de l'actionnaire

La Lettre aux actionnaires est consultable sur l'Espace Investisseurs du site internet de Visiativ, www.visiativ.com.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com