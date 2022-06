08/06/2022 - 18:00

Lyon, le 8 juin 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Dans le cadre de son nouveau plan All Visiativ visant à renforcer l'Expérience collaborateurs, le 28 avril 2022, Visiativ a annoncé le lancement d'un programme d'actionnariat salarié visant à associer plus étroitement et durablement les collaborateurs au développement et à la performance de Visiativ.

Avec une participation de 60% des collaborateurs éligibles, ce programme d'actionnariat salarié est un véritable succès et un signe fort de confiance des équipes envers la société.

C'est donc plus d'1 collaborateur sur 2 qui a choisi de participer à cette opération et d'investir pour devenir actionnaire de l'entreprise au travers du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) Visiativ Actionnariat.

Laurent Fiard, Président-Directeur général déclare : « Je suis heureux et fier du large taux de participation des collaborateurs de Visiativ à ce programme d'actionnariat salarié. Au-delà des valeurs de partage et de progression collective, il témoigne de la volonté des collaborateurs d'être associés au succès de l'entreprise, ce qui constitue un signal fort de confiance et d'attachement qui s'inscrit pleinement dans notre nouveau projet d'expérience collaborateur All Visiativ. »

Ce nouveau plan d'actionnariat salarié porte la détention des collaborateurs à travers le FCPE Visiativ Actionnariat de 1,97 % du capital de la société contre 0,82% avant l'opération.

Le règlement-livraison des actions a eu lieu le 7 juin 2022. Les parts de FCPE correspondantes sont indisponibles pendant 5 ans conformément aux dispositions de l'Epargne salariale. L'opération s'est traduite par la création de 40 538 actions.

Les modalités de ce programme d'actionnariat salarié sont consultables dans le communiqué de presse du 28 avril 2022 : VISIATIV ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONNARIAT SALARIÉ.

