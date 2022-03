23/03/2022 - 18:00

Croissance de +13% du chiffre d'affaires annuel, dont +12% en organique

Progression de +55% de l'EBITDA et doublement du résultat d'exploitation

31,5 M€ de cash-flow opérationnel et réduction de 5,6 M€ de la dette nette en 2021

Lyon, le 23 mars 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Porté par l'adéquation de ses offres avec les enjeux de digitalisation et de transformation des entreprises industrielles, Visiativ a enregistré en 2021 une croissance organique de +12%, un rythme de développement en phase avec ses ambitions.

Cette dynamique favorable et les actions d'optimisation de la performance opérationnelle du plan stratégique CATALYST ont permis d'atteindre un niveau record de rentabilité, avec un EBITDA en progression de +55% à 22,1 M€, une marge d'EBITDA au-delà de 10% (10,3%) et un résultat net part du groupe de près de 10 M€, soit 4,5% de marge nette.

En 2022, Visiativ entend maintenir sa dynamique de croissance et accélérer les synergies entre ses différentes activités, en France et à l'international. Visiativ confirme son objectif de 30 M€ d'EBITDA visé en 2023 dans le cadre du plan CATALYST.

Données en M€ - Données auditées1

Normes comptables françaises 2019

(12 mois) 2020

(12 mois) 2021

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 203,2 189,9 214,4 +13% EBITDA2 18,6 14,3 22,1 +55% % Marge d'EBITDA 9,2% 7,5% 10,3% Résultat d'exploitation 13,6 7,4 15,0 +103% % Marge d'exploitation 6,7% 3,9% 7,2% Résultat net part du groupe 2,6 1,5 9,7 x6,5 % Marge nette 1,3% 0,8% 4,5%

1 Les procédures d'audit des comptes annuels ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission

2 Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

À l'issue de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'établit à 214,4 M€ en croissance de +13% (+12% en organique3) par rapport à l'exercice 2020. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires récurrent progresse de +7%, représentant 67% de l'activité.

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR a fait état d'une bonne dynamique de conquête tout au long de l'exercice, enregistrant une croissance annuelle de +19% (+17% en organique) par rapport à 2020, mais également une progression de plus de 10% par rapport à l'exercice 2019.

Le pôle VISIATIV PLATFORM a enregistré un chiffre d'affaires en progression de +3% (+5% en organique), marqué par une croissance de +7% (+2% en organique) des solutions applicatives (Moovapps), dont une croissance de +16% des ventes en mode SaaS illustrant la mutation progressive vers le modèle Cloud de la plateforme Moovapps. Le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) a affiché une progression annuelle de +9% (identique en organique).

Sur l'ensemble du Groupe, les ventes réalisées à l'international sont demeurées particulièrement dynamiques, avec une croissance de +18% en 2021 (+16% à périmètre et taux de change constants), représentant désormais 27% du chiffre d'affaires annuel.

MARGE D'EBITDA4 ANNUELLE AU-DELÀ DE 10%

Fruit du nouveau positionnement client, reposant sur la plateforme logicielle Moovapps et une offre étendue de services abonnés, le modèle de rentabilité de Visiativ se transforme.

En 2021, Visiativ a ainsi enregistré un EBITDA de 22,1 M€, en progression de +55% par rapport à l'exercice 2020 et de +19% par rapport à 2019 avant la pandémie.

Porté par une croissance organique soutenue, avec près de 1 300 nouveaux clients sur l'exercice, et par le développement de services à valeur ajoutée, le pôle 3DEXPERIENCE VAR a réalisé un EBITDA de 9,4 M€ en 2021, en progression de +124% sur un an, représentant une marge d'EBITDA de 6,8%, contre 3,7% en 2020 et 6,4% en 2019.

Le pôle VISIATIV PLATFORM a enregistré une marge d'EBITDA solide qui s'est établie à 16,6%, contre 13,6% et 13,5% respectivement en 2020 et 2019. La rentabilité du pôle a été portée par la forte croissance des activités Conseil et a bénéficié de la déconsolidation de la filiale Valla depuis le 1er janvier 2021.

En ligne avec les objectifs du plan CATALYST, la marge d'EBITDA de Visiativ s'est ainsi élevée à 10,3% en 2021, pour la première fois au-delà des 10% (7,5% en 2020 et 9,2% en 2021).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 15,0 M€, en doublement par rapport à 2020 et supérieur au niveau de 2019 (13,6 M€).

Le résultat financier s'est élevé à -2,1 M€ l'an dernier, contre -2,9 M€ en 2020 qui comprenait une dépréciation financière non récurrente de 1,0 M€. En 2021, il est constitué pour l'essentiel des charges d'intérêt (2,0 M€).

Au final, le résultat net part du groupe s'est établi à 9,7 M€ en 2021, multiplié par 6,5 par rapport à 2020, et représentant une marge nette annuelle de 4,5%.

31,5 M€ DE CASH-FLOW D'EXPLOITATION GÉNÉRÉ EN 2021

Porté par la forte progression des résultats et une nouvelle amélioration du besoin en fonds de roulement, Visiativ a dégagé 31,5 M€ de cash-flow d'exploitation en 2021, en progression de +60% par rapport à 2020.

L'entreprise a consacré 30,0 M€ aux opérations d'investissement en 2021, dont 10,7 M€ pour l'acquisition des minoritaires de l'activité Conseil début 2021, 10,0 M€ consacrés aux opérations de croissance externe et autres investissements financiers (AJ Solutions, Ma Sauvegarde, IFTC, ABGI Brésil, etc.), 6,7 M€ de CAPEX R&D et 2,6 M€ dédiés aux projets de transformation des systèmes d'information.

Les flux de financement se sont établis à +6,1 M€, avec 7,6 M€ d'augmentation de capital en 2021, -2,5 M€ de remboursements nets d'emprunts et +1,0 M€ d'actions auto détenues utilisées pour les croissances externes.

Après 3,0 M€ d'intérêts, 0,5 M€ d'impacts des taux de change et 1,9 M€ d'impôts, la variation nette de trésorerie s'est établie à +3,5 M€ sur l'exercice, portant la trésorerie disponible à 68,7 M€ au 31 décembre 2021 (vs. 65,2 M€ fin 2020). Les dettes financières s'élevaient à 98,6 M€ à fin 2021, dont 39,2 M€ au titre du prêt Garanti par l'État (PGE) mis en place au 2ème trimestre 2020. Pour rappel, ce PGE a bénéficié l'an dernier d'un différé d'un an conclu avec les partenaires bancaires, et fera l'objet d'un remboursement linéaire sur quatre ans à compter du mois de mai 2022.

A l'issue de l'exercice 2021, la dette financière nette a ainsi été ramenée à 29,9 M€, contre 35,5 M€ un an plus tôt. Avec désormais 60,7 M€ de capitaux propres à son bilan, Visiativ affiche un ratio de gearing net de 49% à fin 2021 (contre 76% au 31 décembre 2020).

SOLIDE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE EN 2021, EN PHASE AVEC LE PLAN CATALYST

Dans le cadre du plan CATALYST, Visiativ a poursuivi en 2021 ses actions en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), avec en ligne de mire ses ambitions extra-financières matérialisées par les objectifs « SMART » extra-financiers à horizon 2023.

En 2021, la politique RSE est demeurée structurée autour de 4 axes : Responsabilité, pour une démarche continue de transparence et d'intégrité auprès de l'ensemble des parties prenantes, Empreinte sociétale & environnementale, avec la mise à contribution des ressources du Groupe pour accompagner ses engagements sociétaux et environnementaux, Expérience collaborateur, pour contribuer à l'épanouissement et à l'engagement des individus au projet d'entreprise, et Écosystème, pour fédérer les partenaires de Visiativ autour de l'innovation afin de répondre aux défis de demain.

Au cours de l'exercice, Visiativ a notamment conclu un accord triennal en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap (agréé DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), illustrant l'engagement de la société en matière d'inclusion et de responsabilité sociale. Visiativ ambitionne de doubler le nombre de collaborateurs en situation de handicap au sein de ses effectifs à l'horizon 2023 (par rapport à 2021).

Cet engagement extra-financier a une nouvelle fois été distingué lors de publication, fin 2021, des résultats de la 13ème campagne Gaïa Rating. Visiativ a obtenu une note générale de 79/100 (contre 66/100 en 2020 et 50/100 en 2019), et s'est notamment classé notamment en 10ème position des sociétés réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires (sur 83 entreprises). Pour la 1ère année, Visiativ figure dans le classement Gaïa Research qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementale, sociale et en matière de gouvernance.

Autre témoin de ses engagements RSE, Visiativ a obtenu la médaille de bronze décernée par EcoVadis, avec une notation en progression de +12 points d'une année sur l'autre.

PERSPECTIVES

Visiativ a signé un solide exercice 2021, qui s'est traduit par le retour à une croissance organique à deux chiffres, fruit de l'adéquation entre ses offres et les besoins de transformation des entreprises industrielles, et l'atteinte d'un niveau de rentabilité record avec une marge d'EBITDA supérieure à 10%.

Au regard de cette performance, le Conseil d'administration du 18 mars 2022 a décidé, pour la première fois de l'histoire de Visiativ, de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai 2022, le versement d'un dividende de 0,45 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2021.

En ligne avec les objectifs du plan stratégique CATALYST, Visiativ aborde l'exercice 2022 avec confiance et confirme son objectif d'un EBITDA de 30 M€ à horizon 2023.

