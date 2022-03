09/03/2022 - 18:00

Lyon, le 9 mars 2022 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social au 28 février 2022, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables1 28 février 2022 4 441 862 5 935 474 5 861 213

1 après déduction des actions privées du droit de vote.

