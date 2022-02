10/02/2022 - 11:00

Lyon, le 10 février 2022 – 11h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ renforce son engagement pour le développement de la filière hydrogène, sur le plan national et en région Auvergne-Rhône-Alpes, et annonce son soutien à Energy Observer, le premier navire hydrogène propre et autonome.

Dans le cadre des politiques de transition écologique, la recherche d'alternatives aux sources d'énergies classiques constitue un véritable défi pour les années à venir. Parmi les solutions envisagées et développées, l'hydrogène occupe une place de choix en France, en Europe et dans le monde. Entre investissements massifs des États, multiplication des projets publics comme privés et innovations technologiques, l'hydrogène s'impose comme une solution incontournable pour répondre à l'urgence climatique et accélérer la transition énergétique dans de nombreux secteurs, dont l'industrie.

Cet enjeu encourage le développement d'un véritable écosystème innovant et diversifié, ainsi que de nouveaux acteurs et services autour de la filière hydrogène. Visiativ, qui s'inscrit dans la chaîne de valeur des solutions pour l'industrie de demain, souhaite pleinement prendre part à ce mouvement.

Depuis plus de 30 ans, Visiativ accompagne les entreprises dans leurs transformations et innovations pour gagner en rapidité et compétitivité, et faire face aux défis industriels, économiques, environnementaux et sociétaux de demain. Les solutions innovantes proposées par Visiativ permettent aux organisations de réinventer la valeur de leur entreprise dans un monde qui change, grâce à l'accélération de l'innovation. Ainsi, de nombreux clients Visiativ sont d'ores et déjà massivement investis dans la nouvelle filière et le développement d'une économie tournée vers l'hydrogène.

L'hydrogène faisant définitivement partie des solutions d'avenir, Visiativ renforce son engagement auprès de la filière en devenant supporter officiel de l'Odyssée autour du monde de Energy Observer jusqu'en 2024.

Energy Observer, un laboratoire de la transition énergétique

Développé à partir d'un ancien catamaran de course au large, Energy Observer est un laboratoire de la transition écologique conçu pour repousser les limites des technologies zéro émissions. Grâce à l'énergie solaire, éolienne et hydrolienne, ce navire du futur produit à bord son propre hydrogène vert et décarboné, à partir de l'eau de mer et sans émission de gaz à effet de serre ni particules fines. Parfaitement autonome en énergie, le bateau a pu parcours ainsi plus de 48 000 milles nautiques depuis 2017. À travers son expédition autour du monde, Energy Observer s'est fixé pour objectif de placer l'innovation au cœur du développement durable et de la transition écologique.

Dans le cadre de ce partenariat, ABGI, filiale Conseil de Visiativ, a également mis à disposition son expertise en financement de l'innovation au service des équipes de ce « bateau-laboratoire. »

Au-delà de son engagement financier et humain, Visiativ exprime ainsi toutes les valeurs qui font le fondement de la société depuis sa création. L'entreprise a notamment souhaité faire de la préservation des ressources par la technologie un des axes prioritaires de sa stratégie RSE.

Laurent Fiard, Président-Directeur Général de Visiativ, commente :

« En tant qu'accélérateur d'innovation et de transformation, il était naturel pour Visiativ et ses équipes de prendre part à cette magnifique aventure humaine et technologique. Ce projet fabuleux incarne les changements nécessaires à l'échelle planétaires, vecteurs d'enjeux industriels et d'emplois. Aujourd'hui, les projets de l'économie hydrogène fleurissent dans tous les secteurs, notamment industriel. À l'image des créateurs d'Energy Observer, nous souhaitons embarquer notre écosystème dans la transition énergétique et être le partenaire des entreprises qui construiront une société durable. »

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 214 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME.

