Lyon, le 10 janvier 2022 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce son agenda financier au titre de l'exercice 2022.

Événements Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022 Mercredi 20 avril 2022 Assemblée générale Mercredi 25 mai 2022 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2022 Mercredi 27 juillet 2022 Résultats 1er semestre 2022 Mardi 20 septembre 2022 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022 Mercredi 19 octobre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

