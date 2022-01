07/01/2022 - 18:10

Lyon, le 7 janvier 2022 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 859

Solde en espèces du compte de liquidité : 55 172,28 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 35 841 titres 878 799,67 € 738 transactions VENTE 35 873 titres 878 568,91 € 655 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 891

Solde en espèces du compte de liquidité : 55 403,04 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

[email protected] CONTACTS INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

[email protected] CONTACTS PRESSE ECONOMIQUE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

[email protected]

Annexe