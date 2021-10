20/10/2021 - 18:00

3DEXPERIENCE VAR : +19%, dont +16% en croissance organique

VISIATIV PLATFORM : progression de +6% à périmètre et change constants

Chiffre d'affaires récurrent en progression de +5%, dont +13% pour les abonnements en mode SaaS

Lyon, le 20 octobre 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ a conservé un rythme de croissance soutenu au 3ème trimestre 2021, réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 42,1 M€, en progression de +16%, dont +15% à périmètre et taux de change constants, par rapport au 3èmetrimestre 2020. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est établi à 133,8 M€, en croissance de +13% (+12% en organique1) par rapport à la même période en 2020, et de +5% par rapport aux neufs premiers mois de 2019 avant la crise sanitaire.

Dans le sillage du 2ème trimestre, le pôle 3DEXPERIENCE VAR a enregistré une croissance dynamique, fruit d'une bonne conquête commerciale soutenue par la dynamique d'investissement des entreprises. La progression du pôle sur les neuf premiers mois de l'exercice est désormais de +19% (+16% en organique1). Le pôle VISIATIV PLATFORM affiche pour sa part une croissance de +4% sur neuf mois (+6% en organique1), avec une croissance à deux chiffres du Conseil en innovation (+16%) et de +4% de l'activité É dition (Moovapps), avec des ventes en mode SaaS (abonnement) en progression de +13% depuis le début de l'année.

A l'issue de neuf premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires récurrent progresse de +5%, représentant 63% de l'activité. Les ventes réalisées à l'international sont particulièrement dynamiques, avec une croissance de +22% sur neuf mois (+19% à périmètre et taux de change constants), et sont désormais portées à 27% du chiffre d'affaires du Groupe.

Chiffre d'affaires consolidé – Données non auditées

En M€ - Données au 30/09 9 mois

2020 9 mois

2021 Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 65,9 78,7 +19% +16% VISIATIV PLATFORM 52,8 55,2 +4% +6% dont Édition (Moovapps) 20,8 21,6 +4% -1% dont Conseil en innovation 24,2 28,1 +16% +14% dont Services cloud2 7,8 5,4 -30% 2% Chiffre d'affaires total 118,7 133,8 +13% +12% dont chiffre d'affaires récurrent 80,7 84,3 +5% +3% % récurrent 68% 63%

Performances par pôle

Après avoir réalisé un 2ème trimestre particulièrement dynamique, le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller) a conservé un rythme de croissance soutenue au 3ème trimestre (+23% dont +22% en organique). Visiativ tire parti d'une solide conquête liée aux projets d'investissements dans les nouvelles technologies, l'hydrogène et les énergies renouvelables, en France comme à l'international où la croissance dépasse +25% sur ce trimestre.

Le pôle VISIATIV PLATFORM a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de +9% (+7% hors impact de la cession de la filiale Valla dans l'impression 3D) au 3ème trimestre 2021.

Les ventes en mode Saas des solutions applicatives (Moovapps) continuent de croître à un rythme plus rapide (+13% depuis le début de l'année 2021 après +11% sur l'ensemble de l'exercice 2020), totalisant désormais 56% du chiffre d'affaires récurrent de l'activité d'Édition (contre 50% en 2020), incluant également les prestations de maintenance.

Le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) a continué de progresser à un rythme de croissance à deux chiffres de +23% au 3ème trimestre (+17% en organique).

Les activités de Services cloud, recentrées sur le cloud et l'infogérance consécutivement à la cession de Valla en début d'année, restent stables à +2% à périmètre constant sur neuf mois.

Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance logicielle, contrat SaaS et abonnement) s'est inscrit en progression de +5% sur neuf mois (+3% en organique), représentant 63% des facturations totales de Visiativ.

Le 3ème trimestre a également été marqué par des ventes très dynamiques à l'international, avec un chiffre d'affaires réalisé hors de France en hausse de +34% (+29% à périmètre et taux de change constants), avec notamment une croissance organique de plus de 50% aux Etats-Unis. L'international représente désormais 27% des ventes du Groupe depuis le début de l'année 2021 (contre 25% en 2020 sur la même période).

Perspectives

Visiativ a confirmé au 3ème trimestre l'accélération de la croissance organique enregistrée au 2ème trimestre 2021 en renouant avec des taux de croissance à deux chiffres. Le Groupe tire pleinement parti de l'adéquation de ses offres, tournées vers la digitalisation et la transformation numérique des entreprises, avec la forte demande d'investissements de ces dernières.

Sur la base de cette dynamique, Visiativ confirme son objectif visant à retrouver en 2021 le niveau d'activité de 2019 avant la crise sanitaire, tout en améliorant sa performance opérationnelle.

Au-delà, Visiativ poursuit l'exécution du plan stratégique CATALYST, et réitère son objectif d'un EBITDA de 30 M€ à l'horizon 2023.

Agenda financier 2021

Événements Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

1 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MSC Associates (consolidée au 1er mars 2020), AJ Solutions (consolidée au 1er avril 2021), Ma Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1er juillet 2021), et taux de change constants.

2 depuis la cession de Valla, le pôle Business Development a été rebaptisé Services cloud, regroupant les activités cloud et infogérance de Visiativ.

Annexes

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 31/03 T1 2020

3 mois T1 2021

3 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 24,2 25,1 +4% +3% VISIATIV PLATFORM 18,1 18,7 +3% +8% dont Édition (Moovapps) 7,0 7,4 +6% +5% dont Conseil en innovation 8,4 9,4 +12% +14% dont Services cloud2 2,7 1,9 -30% +1% Chiffre d'affaires total 42,3 43,8 +4% +5% dont chiffre d'affaires récurrent 27,9 28,6 +3% +3% % récurrent 66% 65%

Chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 30/06 T2 2020

3 mois T2 2021

3 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 22,1 29,5 +34% +26% VISIATIV PLATFORM 18,2 18,4 +1% +9% dont Édition (Moovapps) 7,0 6,7 -4% -2% dont Conseil en innovation 8,4 9,8 +17% +20% dont Services cloud2 2,7 1,9 -28% +3% Chiffre d'affaires total 40,3 47,9 +19% +18% dont chiffre d'affaires récurrent 27,8 29,1 +5% +4% % récurrent 69% 61%

Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 30/09 T3 2020

3 mois T3 2021

3 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 19,6 24,1 +23% +22% VISIATIV PLATFORM 16,5 18,0 +9% +7% dont Édition (Moovapps) 6,7 7,5 +11% -3% dont Conseil en innovation 7,4 8,9 +23% +17% dont Services cloud2 2,4 1,6 -34% +1% Chiffre d'affaires total 36,1 42,1 +16% +15% dont chiffre d'affaires récurrent 25,0 26,7 +7% +5% % récurrent 69% 63%

1 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MSC Associates (consolidée au 1er mars 2020), AJ Solutions (consolidée au 1er avril 2021), Ma Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1er juillet 2021), et taux de change constants.

2 depuis la cession de Valla, le pôle Business Development a été rebaptisé Services cloud, regroupant les activités cloud et infogérance de Visiativ.