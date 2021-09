22/09/2021 - 17:55

Chiffre d'affaires semestriel en croissance organique de +11%

Doublement de l'EBITDA semestriel à 6,8 M€ par rapport au 1er semestre 2019 avant la crise sanitaire

Lyon, le 22 septembre 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Après un exercice 2020 qui a illustré la solidité du modèle économique de Visiativ et la résilience de sa rentabilité, les résultats du 1er semestre 2021 témoignent de la croissance soutenue du Groupe, portée par des offres en adéquation avec la dynamique d'investissement des entreprises. Visiativ délivre un niveau de rentabilité record sur un premier semestre. Le Groupe bénéficie de l'accroissement progressif des synergies entre ses différentes activités et de l'optimisation de sa performance opérationnelle dans le cadre de l'exécution du plan stratégique CATALYST.

Pour un chiffre d'affaires semestriel en croissance de +11%, l'EBITDA semestriel a bondi de +143%, soit une marge d'EBITDA de 7,4%. Cette solide performance, conjuguée au renforcement stratégique et relutif au capital du pôle Conseil en 2020, permet d'atteindre un résultat net part du groupe positif sur le 1er semestre, à 1,1 M€.

Le Groupe anticipe la poursuite d'une tendance favorable au 2nd semestre 2021, qui devrait permettre de retrouver le niveau d'activité qui prévalait avant la pandémie.

Données en M€ - Examen limité1

Normes comptables françaises S1 2019

(6 mois) S1 2020

(6 mois) S1 2021

(6 mois) Variation

(S1 2021 vs. S1 2020) 2020

(12 mois) Chiffre d'affaires 85,0 82,6 91,7 +11% 189,9 Chiffre d'affaires récurrent 63% 68% 63% 70% EBITDA2 3,5 2,8 6,8 +143% 14,3 % Marge d'EBITDA 2,2% 3,4% 7,4% 7,5% Résultat d'exploitation 1,0 -0,3 3,2 n.a. 7,4 % Marge d'exploitation 1,2% - 3,5% 3,9% Résultat net part du groupe -3,5 -4,3 1,1 n.a. 1,5

1 Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission

2 Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

À l'issue du 1er semestre de son exercice 2021, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 91,7 M€, en croissance de +11% (progression identique à périmètre et taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2020.

L'ensemble des pôles a contribué à cette solide progression : +18% de croissance semestrielle (+13% en organique) pour le pôle 3DEXPERIENCE VAR, illustrant l'accélération des ventes de nouvelles licences portée par les nombreux projets d'investissements des entreprises, et +2% (+8% en organique1) pour le pôle VISIATIV PLATFORM, avec la poursuite d'une croissance à deux chiffres des activités de conseil, en particulier aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires récurrent (SaaS, abonnements, maintenance) a progressé de +3% au 1er semestre 2021 (+2% en organique1), représentant désormais 63% de l'activité du Groupe sur la période. Il convient de noter la progression de +20% sur le semestre des facturations d'abonnement en mode SaaS des solutions applicatives, qui témoigne de la mutation progressive vers le modèle Cloud de la plateforme Moovapps.

Marge d'EBITDA2 record pour un 1er semestre : 7,4%

Visiativ a enregistré un EBITDA2 de 6,8 M€ au 1er semestre 2021, en progression de +143% par rapport au 1er semestre 2020 et quasi doublé par rapport au 1er semestre 2019 avant la pandémie.

La marge d'EBITDA2 s'est ainsi établie à 7,4% sur la période, un niveau record pour un 1er semestre (contre respectivement 3,4% au 1er semestre 2020 et 2,2% au 1er semestre 2019). Pour rappel, les dispositifs d'activité partielle avaient notamment contribué positivement à l'EBITDA2 à hauteur de 0,8 M€ au 1er semestre 2020 (aucun dispositif d'activité partielle mis en œuvre au 1er semestre 2021).

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR a réalisé un EBITDA2 de 0,9 M€ au 1er semestre 2021, contre une perte de -1,9 M€ au 1er semestre 2020 (4,2 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2020). Le Groupe a recueilli les fruits de sa croissance organique soutenue en France, avec plus de 500 nouveaux clients signés sur la période, ainsi qu'à l'international.

Le pôle VISIATIV PLATFORM a enregistré un EBITDA2 semestriel de 5,9 M€ en progression de +28% par rapport au 1er semestre 2020 (4,6 M€). La marge d'EBITDA2 s'établit ainsi à un niveau record de 15,9%, contre 12,8% un an plus tôt (13,6% sur l'ensemble de l'exercice 2020), portée par la croissance du pôle à l'international et par la déconsolidation de la filiale Valla depuis le 1er janvier 2021 (cession finalisée depuis le 31 mars 2021).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 3,2 M€ au 1er semestre 2021, représentant une marge d'exploitation de 3,5%, contre une perte d'exploitation de -0,3 M€ au 1er semestre 2020.

Le résultat financier s'est élevé à -0,8 M€, contre -1,5 M€ au 1er semestre 2020 qui intégrait une dépréciation financière de 1,0 M€ liée à la dissolution d'un joint-venture.

Sur ce premier semestre, Visiativ enregistre un résultat net part du groupe positif à 1,1 M€ (-4,3 M€ au 1er semestre 2020 et -3,5 M€ au 1er semestre 2019), en dépit d'une saisonnalité traditionnellement plus faible sur la première moitié de l'exercice.

Une structure financière maîtrisée

Portée par la forte progression des résultats, la capacité d'autofinancement s'est établie à 5,7 M€ au 1er semestre 2021. L'accélération de la croissance au 2ème trimestre a entraîné une variation du besoin en fonds de roulement négative de -6,8 M€ sur le semestre.

Les opérations d'investissement ont consommé 19,4 M€ sur le 1er semestre, dont 3,2 M€ de CAPEX R&D, 4,0 M€ pour les croissance externes (AJ Solutions et Ma Sauvegarde), 10,7 M€ pour l'acquisition des minoritaires de l'activité Conseil en début d'année, conformément aux objectifs du plan stratégique CATALYST, et 1,5 M€ sur les projets de transformation des systèmes d'information.

Les flux de financement se sont établis à +9,4 M€, avec 7,2 M€ d'augmentation de capital en juin 2021. Le Prêt Garanti par l'État (PGE) de 39,2 M€ mis en place au 2ème trimestre 2020 a bénéficié d'un différé d'un an conclu avec les partenaires bancaires, et fera l'objet d'un remboursement linéaire sur quatre ans à compter du mois de mai 2022.

À l'issue du 1er semestre 2021, la variation nette de trésorerie s'est établie à -11,2 M€.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 54,1 M€ (vs. 65,3 M€ au 31 décembre 2020). La dette financière nette s'établissait à 48,1 M€ pour 56,4 M€ de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 85% à fin juin 2021, contre 76% à fin décembre 2020.

Sous l'effet de la génération de cash-flow du 2nd semestre 2021, le Groupe anticipe un niveau de gearing inférieur à 75% au 31 décembre 2021 à l'issue de l'exercice.

Perspectives favorables au 2nd semestre 2021

L'accélération de la croissance organique au 2ème trimestre 2021 est le fruit d'une bonne dynamique commerciale, portée par l'adéquation des offres de Visiativ avec les projets d'investissements des entreprises (investissements dans le digital, transformations numériques, relocalisations industrielles).

Ce portefeuille d'offres a continué d'être renforcé depuis le début de l'exercice, avec l'apport de nouvelles croissances externes : l'intégrateur SOLIDWORKS AJ Solutions qui complète le maillage géographique de Visiativ en France dans le Grand Est et en Île-de-France, l'éditeur Ma Sauvegarde, qui complète l'offre de sécurisation des données des clients du Groupe et accroît la récurrence des revenus via un modèle SaaS, et le cabinet de conseil irlandais IFTC qui renforce l'offre de conseil en innovation à l'international. Ces opérations s'inscrivent parfaitement dans les objectifs du plan stratégique CATALYST, avec un focus mis sur les croissances externes relutives.

Le 2nd semestre 2021 devrait témoigner de la poursuite de ces bonnes tendances, avec désormais une normalisation des dépenses et l'intensification des efforts commerciaux et marketing sur la fin d'année avec le retour d'évènements en présentiel.

Dans ce contexte, Visiativ se fixe pour objectif de retrouver le niveau d'activité de 2019, tout en améliorant sa performance opérationnelle, conformément aux ambitions du plan CATALYST, et confirme son objectif d'un EBITDA de 30 M€ à l'horizon 2023.

Agenda financier 2021

Événements Dates Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

1 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MSC Associates (consolidée au 1er mars 2020) et AJ Solutions (consolidée au 1er avril 2021), et taux de change constants. Les sociétés Ma Sauvegarde et IFTC sont consolidées depuis 1er juillet 2021.

2 Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations