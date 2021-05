05/05/2021 - 19:00

Réorganisation actionnariale et Émission d'ABSA (Actions à Bons de Souscription d'Action)

Lyon, le 5 mai 2021 – 19h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce sa volonté de réaliser, dans les prochaines semaines, une augmentation de capital par émission d'Actions à Bons de Souscription d'Action (ABSA) en numéraire d'un montant d'environ 7 M€ prime d'émission incluse (portant l'offre à un montant maximum de 8 M€ en cas d'exercice de la totalité des BSA), avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), ouverte à tous les actionnaires, à un prix de 20 € par ABSA.

La maturité des BSA, attachés aux actions nouvelles issues de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, serait de 3 ans à compter de la date du détachement des bons, avec un prix d'exercice de 25 € et une parité de 10 BSA pour 1 action nouvelle.

Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital de la société diluée de 6,06% en cas de réalisation de l'opération à 100% et de l'exercice de l'intégralité des BSA.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

Alliativ, holding créée en 2017, dont le capital est détenu principalement par les deux fondateurs et des managers du groupe Visiativ, qui détient à ce jour 30,25% du capital de Visiativ, s'engage à souscrire à l'opération de capital à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible afin de garantir la réalisation de l'opération.

L'augmentation de capital pourrait être réalisée avant le 30 juin 2021, sous réserve de l'obtention d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, fondée sur l'article 234-9 6° du Règlement général de l'AMF, susceptible de résulter (i) de la réorganisation préalable de l'actionnariat au profit d'Alliativ (membre du concert Visiativ), renforçant la détention de Monsieur Laurent Fiard (Président - Directeur général de Visiativ) au sein du concert et entraînant pour Alliativ un franchissement en hausse du seuil de 50% en droit de vote et (ii) un potentiel franchissement en hausse du seuil de 50% du capital par le concert Visiativ, en cas de limitation à 75% de l'augmentation de capital qui serait alors intégralement souscrite par Alliativ (membre du concert Visiativ) s'y étant engagé.

Agenda financier 2021 de Visiativ

Événements Dates Assemblée générale Jeudi 27 mai 2021 Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 Mercredi 28 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com