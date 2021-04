23/04/2021 - 18:00

Lyon, le 23 avril 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Le Document d'enregistrement universel (URD) 2020 de Visiativ a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 avril 2021 sous le numéro D.21-0343.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société à l'adresse www.visiativ.com dans l'espace Investisseurs, rubrique « Documents financiers » et sur le site de l'AMF www.amf-france.org.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

