13/10/2023 - 09:30

13 octobre 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est très fier d'annoncer que sa filiale VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, est devenue membre de l'Association européenne des fabricants d'armes de sport ("ESFAM").

L'ESFAM est une organisation prestigieuse qui regroupe les principaux fabricants d'armes de chasse et de tir sportif en Europe. Son conseil d'administration est composé de leaders du secteur tels que BERETTA, BLASER, BROWNING, STEYR, UMAREX et KRIEGHOFF. Hugo BRUGIÈRE, en sa qualité de représentant de la direction de VERNEY-CARRON, y siégera ; ce qui renforcera encore davantage la position de VERNEY-CARRON en tant que contributeur majeur à l'industrie européenne des armes de sport et de tir sportif.

En devenant membre de l'ESFAM, VERNEY-CARRON s'engage à jouer un rôle actif dans la promotion de normes élevées en matière de sécurité, de qualité et de responsabilité dans l'industrie. L'entreprise est déterminée à collaborer avec d'autres membres de l'Association pour développer des solutions innovantes et durables qui répondent aux exigences croissantes des clients, aussi bien en Europe que dans le Monde.

Sous l'impulsion de CYBERGUN, VERNEY-CARRON démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à faire vivre et rayonner l'excellence de la filière française de l'armement dont elle est l'un des derniers représentants.

Hugo BRUGIÈRE, futur représentant de VERNEY-CARRON au Conseil d'administration de l'ESFAM, déclare : « Nous sommes honorés de rejoindre le Conseil d'administration de l'ESFAM. Cette nouvelle responsabilité reflète notre engagement continu envers l'excellence et la responsabilité dans notre industrie. Nous sommes impatients de collaborer avec nos pairs au sein de l'Association pour façonner l'avenir de l'industrie des armes de sport en Europe. »

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL® qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger.

Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9).

Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 - MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur VERNEY-CARRON : www.verney-carron.com

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86