(Euronext Paris - Compartiment C)

29/03/2021 - 19:15

Communiqué de presse – 29 mars 2021

Verneuil Finance

Résultats annuels 2020

Lors de sa réunion du 29 mars 2021, le Conseil d'administration de Verneuil Finance - Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - VRNL a arrêté les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Comptes annuels au 31 décembre 2020

Le total du bilan, dont l'actif n'est plus constitué que de trésorerie et d'autres actifs courants, s'élève à 1.301 K€ (vs 2.323 K€ au 31 décembre 2019).

La variation principale du poste de Trésorerie est due à la cession des titres SFC. Ainsi, la trésorerie s'élève à 1.071 K€ au 31 décembre 2020 contre 44 K€ au 31 décembre 2019.

La Société n'a pas eu d'autres activités que de céder sa participation SFC.

Les charges d'exploitation ressortent à 124 K€ en 2020 vs 166 K€ en 2019.

En conséquence, la perte de la période s'élève à – 344 K€ (vs – 394 K € en 2019).

Faits marquants de l'exercice

Pour rappel, durant l'exercice 2020, la société a initié un projet de rapprochement avec la société Camahëal Finance, actionnaire unique de Alan Allman Associates International, en vue d'un rapprochement par voie d'apport de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates International à Verneuil Finance.

Pour plus de détails, se reporter aux communiqués du 9 octobre 2020, du 18 novembre 2020, du 20 janvier 2021 et du 5 mars 2021.

Un communiqué sera publié le 7 avril 2021 à la réalisation des opérations.

A propos de Verneuil Finance

Verneuil Finance est une holding dont l'activité consiste à détenir des participations au capital de sociétés. Suite à la cession de sa participation minoritaire résiduelle de 19,52% dans le capital de la Société Française de Casinos, Verneuil Finance ne détient plus d'actif.

Verneuil Finance est cotée sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – VRNL).

Contacts

Conseil Financier

Pour Verneuil Finance

Atout Capital

Mélanie Bonanno

[email protected]