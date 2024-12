09/12/2024 - 18:00

Tirage d 'une tranche

sur le financement ATLAS Capital Markets

Ormes, le 9 d é cembre 2024 – 17 h50

Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce avoir tiré la tranche n°8 de 400 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (« OCA »), d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune et pour un montant total de 400.000€ (quatre cent mille euros), en vue de financer son BFR.

Pour Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet S.A, « Le tirage de cette nouvelle tranche, qui s'inscri t au sein du contrat conclu avec ATLAS Capital Markets, sera utilisé pour le besoin en fonds de roulement important de la société compte tenu du passif accumulé ces dernières années. »

NB : retrouvez l'intégralité des informations relatives aux émissions de valeurs mobilières sur l'onglet https://www.vergnet.com/investisseurs/

Il est rappelé que la Société tient à jour sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d'actions en circulation.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER) L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

