09/12/2024 - 18:10

Le Groupe Vergnet annonce mettre fin au contrat de financement conclu avec ATLAS Capital Markets

Ormes, le 09 Décembre 2024, à 18h00,

VERGNET annonce la fin de son contrat de financement par OCABSA en accord avec Atlas Capital Markets, qui a soutenu la société dans cette période de transition et de transformation.

Engagé dans une stratégie de retournement accélérée, le Groupe VERGNET, met fin à son contrat avec Atlas Capital Markets conclu en date du 16 Février 2024. Ce contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) portait sur un montant maximum de 7.2 millions d'euros (7 200 000€).

Les dernières Obligations Convertibles en Actions en circulation, détenues par la société ATLAS CAPITAL MARKETS pourront être converties à la convenance du fonds. A compter de ce jour, plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat ne va être émis. La Direction Générale annonce : « Le Groupe Vergnet doit se financer de manière pérenne étant donné le travail de retournement bien avancé. Cet instrument dilutif a joué un rôle majeur pour sécuriser le Groupe et lui a permis de traverser une grave crise de trésorerie. Nous allons désormais concentrer nos efforts sur de nouvelles sources de financement tout en poursuivant notre travail pour abaisser le point mort du Groupe avec la perspective d'une rentabilité à court terme ».

Le Groupe Vergnet est en discussion avec différents types d'investisseurs pour des sources de financements long-terme sur les prochains mois et de pouvoir annoncer un équilibre opérationnel à horizon 2025.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER) L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

