Communiqué de la société VERGNET du 04/12/2024 - Le Groupe Vergnet et RWT Energy concluent un partenariat pour la distribution et l'installation de centrales solaires à destination des entreprises

04/12/2024 - 17:45

Le Groupe Vergnet et RWT Energy concluent un partenariat pour la distribution et l'installation de centrales solaires à destination des entreprises

Ormes, le 04 d é ce mbre 2024 – 17h45

Le groupe Vergnet, acteur de référence de solutions de production d'énergie autonome et durable (éolien, solaire, hybride) et RWT Energy, www.rwt-energy.fr, société spécialisée dans le déploiement et la modernisation des réseaux wifi, courant faible & fort et fibre optique, et dans les solutions énergétiques durables, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique pour la distribution et l'installation de solutions solaires dédiées aux entreprises (ombrières, toitures, carports).

Cet accord marque une étape importante pour les deux sociétés dans leur engagement commun vers une transition énergétique accélérée et une réduction de l'empreinte carbone.

Dans le cadre de cet accord, le Groupe Vergnet apportera son expertise en conception et gestion de projets solaires, tandis que RWT Energy interviendra comme partenaire de distribution et d'installation, avec un réseau d'experts locaux, et une connaissance approfondie des besoins des entreprises en matière d'énergies renouvelables.

Les installations proposées visent non seulement à réduire les coûts énergétiques des entreprises mais aussi à les aider à répondre à l'obligation légale (loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables), au moment où la législation devient contraignante.

Pour Patrick Trefois, PDG de RWT Energy « Le plan France Relance de 2020 a réaffirmé les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 avec 30 milliards d'euros consacrés à l'écologie et la transition économique. RWT Energy s'inscrit comme un acteur engagé de la neutralité carbone au travers de ses actions visant à accélérer la mobilité électrique et au déploiement de solutions solaires. Fort de son réseau d'agences, le groupe pourra accompagner Vergnet sur l'ensemble du territoire français »

Pour Jérôme Gacoin, PDG du Groupe Vergnet : « en ligne avec notre stratégie d'accélération commerciale, cette alliance pour accompagner la transition énergétique des entreprises doit constituer un puissant levier à notre offre PV France, lancée en septembre dernier sous la direction de Cédric Verbeke ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS