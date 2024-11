21/11/2024 - 09:00

Communiqué de presse

VERGNET

Point d 'activité projets solaires France

Ormes, le 21 novembre 2024 – 8h55

Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), fait le point sur son activité solaire France, réorganisée depuis septembre 2024 autour d'une équipe dédiée au développement d'une offre à destination des entreprises (cf. cp du 11 septembre 2024).

Les demandes de cotations dépassent désormais les 10 millions d'euros, et permettent d'ores et déjà à Vergnet de disposer d'une visibilité importante sur 2025.

S'appuyant sur sa longue expérience dans le domaine photovoltaïque à l'international, Vergnet est devenu concepteur et installateur de centrales photovoltaïques clef en main sur le territoire métropolitain. Le groupe propose des solutions solaires de toutes tailles (jusqu'à plusieurs Mégawatts), en toiture, au sol, ou sur ombrières, raccordées au réseau de distribution ou non, afin de répondre à des besoins spécifiques en matière d'autoconsommation ou de revente.

Le marché national est tiré depuis quelques mois par la nouvelle réglementation visant à rendre obligatoire la solarisation des parkings et des toits, dont le décret portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été publié au Journal Officiel du 15 novembre 2024.

Ce décret qui fixe le calcul de la superficie soumise à l'obligation, les critères d'exonération et les amendes en cas de non-respect, assure au groupe un terrain porteur à l'accélération de son développement.

En vue de mieux répondre à cette forte demande et étendre son maillage géographique, Vergnet étudie plusieurs accords cadres avec des entreprises de pose.

Engagé pleinement dans sa stratégie de redéploiement commerciale, et après une phase majeure (toujours en cours) de gestion de ses contentieux (cf. cp du 14 et du 18 novembre 2024), la bonne orientation prise par ce métier constitue un véritable relai de croissance pour le groupe.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS