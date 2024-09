11/09/2024 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET

Nomination de Cédric VERBEKE à la tête de l'activité photovoltaïque du groupe Vergnet en France

Ormes, le 11 septembre 2024 – 08h00

Le groupe Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), est heureux d'annoncer la nomination de Cédric VERBEKE en tant que Responsable commercial et technique photovoltaïque, dans le cadre de l'accélération du développement de l'activité photovoltaïque en France amorcée par le Groupe ces derniers mois. Conformément à sa feuille de route, cette nomination marque une étape stratégique dans le développement du Groupe qui veut accroitre ses ventes dans ce domaine, principalement sur le marché des entreprises, dont le potentiel est estimé à plusieurs milliards d'euros[1].

Cédric VERBEKE, avec ses 15 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables, apporte une expertise éprouvée en gestion commerciale et en développement de solutions énergétiques. Sous sa direction, le groupe Vergnet ambitionne de répondre de manière encore plus ciblée aux besoins des entreprises en matière de transition énergétique, tout en poursuivant son engagement vers un avenir plus vert. Dans son nouveau rôle, Cédric VERBEKE sera responsable de l'élaboration de la stratégie commerciale, de la gestion des équipes de vente et d'installation, ainsi que du développement de nouveaux partenariats pour promouvoir l'adoption de solutions photovoltaïques innovantes et efficaces.

« Nous sommes ravis d'accueillir Cédric VERBEKE au sein du groupe Vergnet. Son expertise et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour accélérer notre présence sur le marché en pleine expansion des installations solaires principalement à destination des entreprises » déclare Jérôme GACOIN, PDG du groupe Vergnet. « Avec Cédric à nos côtés, nous sommes convaincus que nous pourrons accompagner un plus grand nombre d'entreprises dans leur démarche de réduction de leur empreinte carbone et de production d'énergie propre. »

Le groupe Vergnet se réjouit des perspectives de croissance que cette nouvelle nomination va engendrer et reste engagé à développer des solutions énergétiques durables, innovantes et accessibles à tous.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr

