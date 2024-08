19/08/2024 - 18:30

Communiqué de presse

VERGNET

Un nouveau site pour la filiale Vergnet Pacific

Ormes, lundi 19 août 2024 – 18h30

Vergnet Pacific, filiale du groupe Vergnet basée en Nouvelle Calédonie, annonce son emménagement dans de nouveaux locaux.

Suite à des détériorations importantes, subies lors des manifestations à Nouméa, les équipes du Groupe ont déménagé afin d'assurer la continuité des opérations et maintenir un haut niveau de sécurité des équipes et des installations. Elles se sont installées sur un nouveau site acquis il y a un an, au sein de bureaux modulaires, en prévision de la construction de nouveaux locaux, qui débutera dès que la situation sera stabilisée.

Ce nouveau site, plus accessible et fonctionnel sera mieux adapté à l'activité de Vergnet Pacific. Sa capacité plus importante, tant sur le plan des bureaux que sur celui du stockage, permettra d'accueillir les futurs effectifs de Vergnet Pacific. A l'image de l'activité, les effectifs du Groupe sont en constante augmentation dans la zone, ils ont plus que doublé ces 10 dernières années (21 salariés fin 2014 contre 51 en 2024).

Pour rappel, Vergnet Pacific n'effectue que 30% de son activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle intervient donc principalement à l'export sur toute la zone Asie-Océanie (Micronésie, Fidji, Japon, Australie, etc…) aux côtés de Vergnet Wallis & Futuna.

Cette zone, et en particulier les nombreuses îles qui la composent, est très demandeuse de technologie lui permettant de gagner en autonomie énergétique. Les solutions du groupe Vergnet sont une réelle réponse à cette demande.

Aujourd'hui, la reprise se fait progressivement en Nouvelle-Calédonie. Les équipes sont à pied d'œuvre pour relancer les opérations de maintenance des centrales photovoltaïques et éoliennes. Vergnet Pacific reste engagé à contribuer activement au développement énergétique de la région malgré les défis actuels.

Jérôme GACOIN, Président Directeur Général de Vergnet : « Je tiens à saluer et remercier les équipes de notre filiale Vergnet Pacific, qui dans ce contexte difficile n'ont jamais failli à leur mission. Elles ont non seulement sécurisé leurs locaux, tout en poursuivant leurs activités avec détermination, ont renforcé leur présence à l'international en intervenant sur Fidji, Guam, Yap Kosrae et en Thaïlande et continué à soutenir Vergnet Wallis & Futuna dans leurs opérations sur Wallis. »

