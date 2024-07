30/07/2024 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET

Diversification vers l'industrie nautique réussie pour le site de production de Servian

Ormes, le 30 juillet 2024 – 08h00

Vergnet composite, site de production de Servian (près de Béziers) avait annoncé début janvier 2023 la signature d'un contrat avec le chantier Outremer (groupe Grand Large Yachting), spécialisé dans la construction de catamarans.

Le contrat portait sur l'industrialisation et la fabrication en petite série de Biminis, auvents rigides de 16m² fabriqués en composite qui équipent les catamarans modèle OY55.

Les matériaux composites consistent en l'assemblage de 2 composants à structure différente, qui sont pour cette production, la fibre de carbone et une résine vinylester. La résistance à la corrosion, la durabilité et la haute résistance mécanique des composites en font des choix privilégiés dans des environnements exigeants tels que ceux dans lesquels sont implantées les éoliennes du Groupe Vergnet.

En quelques chiffres, ces matériaux renforcés par fibre sont presque 60% fois plus légers mais 6 fois plus solides que l'acier. En comparaison, l'aluminium est 20% plus lourd que le composite.

Le Groupe Vergnet, à travers son entité héraultaise, fut la première entreprise française à produire des pales d'éoliennes en matériaux composites dès 1998, production qui reste l'activité principale du site à ce jour. Vergnet Composite se démarque de la concurrence par son excellente maitrise des collages structuraux et des infusions complexes .

A ce jour, 17 biminis ont déjà été réalisés depuis les débuts de cette activité et 8 pièces restent à produire d'ici la fin de l'année 2024. Il a fallu pour cela, adapter l'outil de production avec notamment l'achat d'une cabine de peinture de grande taille.

Une fois la période d'adaptation passée, le site tourne aujourd'hui à un rythme légèrement plus élevé que celui prévu initialement d'une pièce produite par mois, soit 12 pièces par an. En effet, la capacité de production atteinte aujourd'hui est de 14 pièces par an.

Signe de la confiance portée par Outremer, une nouvelle commande, qui comporte notamment la première pièce dont la livraison se fera sur l'année 2025 vient d'être signée il y a quelques semaines.

Le succès de cette nouvelle collaboration démontre le savoir-faire unique et l'expertise spécifique et reconnue des équipes de Vergnet Composite en matière de production de pièces composites haute performance, mais aussi pour leur expertise en matière de diagnostic et de réparation de pales.

Pour Jérôme GACOIN, Président Directeur Général de Vergnet : « Nous sommes fiers du savoir-faire exceptionnel de nos équipes de Servian dans le domaine du composite, qui font du site l'un des meilleurs spécialistes français des pièces composites haute performance. Cette crédibilité, nous permet de confirmer notre souhait de renforcer notre place sur le très exigeant marché du catamaran, dont les perspectives de croissance continuent à s'apprécier. »

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

