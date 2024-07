23/07/2024 - 19:00

Communiqué de presse

VERGNET

Nouvelle expédition de pales à destination des Fidji

Ormes, le 23 juillet 2024 - 18h45

Le contrat de repowering*, signé fin 2022 par le groupe Vergnet avec Energy Fiji Limited, continue à se concrétiser avec l'envoi sur site de 4 fardeaux de pales (8 pales) à la fin du mois de juillet. Cet envoi fait suite à celui des 3 premiers fardeaux de pales de ce projet courant 2023.

Ce contrat concerne la Centrale Éolienne de SIGATOKA, mise en service en août 2007 sur l'île principale de Fidji. Il porte sur la remise en état de 35 éoliennes anticycloniques GEV MP-C représentant une puissance de 9,6 MW (soit 35 x 275 kW).

Ce chantier important, d'une durée de près de 3 ans, a débuté par un diagnostic réalisé sur la centrale puis un audit préparatoire au chantier, réalisés par les équipes de Vergnet Pacific, filiale locale du Groupe.

Les travaux, qui ont débuté il y a quelques semaines, mobilisent en permanence 7 techniciens issus des équipes de Vergnet Pacific et Vergnet Wallis & Futuna. Un premier emploi local a également d'ores et déjà été créé. Ce chantier met en lumière une nouvelle fois l'expertise spécifique de Vergnet en matière de maintenance préventive mais aussi curative, qui permet une meilleure longévité et rentabilité des machines.

Pour Jérôme GACOIN, Président Directeur Général de Vergnet : “Alors que nos éoliennes anticycloniques s'imposent plus que jamais comme une solution efficace, avec un faible coût de fonctionnement dans les zones dépourvues d'infrastructures ou insulaires, nous sommes fiers de la confiance envers notre Groupe, nos machines et nos équipes, illustrée par ce contrat ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr

* Le « repowering », en français « renouvellement » (d'une unité de production d'énergie), consiste à remplacer tout ou partie d'anciennes infrastructures