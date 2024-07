05/07/2024 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET

Finalisation de la mission réparation et formation

à la centrale de Nouadhibou en Mauritanie

Ormes, le 5 juillet 2024 – 8h00

Le groupe Vergnet, vient de finaliser avec succès une nouvelle mission de réparation de pales d'éoliennes à la centrale de Nouadhibou située en Mauritanie. Ces tâches qui exigent des compétences et outils très spécifiques, ont été effectuées par l'expert composite de l'usine de production de pales et pièces composites basée à Servian (Hérault). Cette mission a également été l'occasion de former les techniciens du client, la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière).

Première centrale éolienne du pays construite en 2012, projet pionnier dans le domaine de l'utilisation des énergies renouvelables en Mauritanie, la centrale de Nouadhibou a une puissance de 4,5 MW produite par 16 générateurs éoliens MP-C. Ce projet réalisé pour le compte de la SNIM, 1ère société minière du pays, représentait l'une des composantes du programme de la SNIM pour le développement du pays. Situé dans le désert mauritanien, proche du bord de mer, il a démontré encore une fois la parfaite adaptation et la résistance de l'éolienne anticyclonique MP-C Vergnet aux zones isolées ou aux climats extrêmes. Depuis 2012, les machines alimentaient uniquement la mine selon ses besoins. Depuis peu, la SNIM a décidé de raccorder l'ensemble de son parc au réseau local afin d'obtenir un maximum de production.

Formée par les experts Vergnet, l'équipe de maintenance de la SNIM, composée de 5/6 personnes, permet d'assurer une maintenance préventive, indispensable à la qualité de la production de ces machines installées depuis 12 ans. Elle reçoit également de l'assistance via des prestations complémentaires techniques de dépannage, d'audit et conseils pour améliorer les performances des machines, ou encore pour des formations complémentaires destinées à renforcer les compétences des techniciens SNIM.

Le Groupe Vergnet, via ses équipes dédiées à la maintenance réparties à travers le monde, possède une grande expertise dans le domaine de la maintenance de ses équipements principalement, mais aussi ponctuellement d'autres installations.

A l'issue de cette mission, Vergnet a enregistré une nouvelle commande d'un fardeau de pales (2 pales) dont la livraison est prévue sur la fin d'année 2024.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

