Vergnet signe un accord de distribution exclusif avec Vertéole Suisse SA pour renforcer sa présence en Suisse

Ormes, le 28 mai 2024 – 8h

Le groupe Vergnet (FR001400JXA2- ALVER) , expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) est fier d'annoncer la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vertéole Suisse SA, une société de distribution spécialisée dans les énergies renouvelables basée en Suisse. Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de redéploiement du groupe Vergnet, qui s'ouvre au marché suisse, offrant ainsi des solutions énergétiques durables et innovantes à une clientèle plus large.

Un partenariat stratégique pour une croissance durable

L'accord signé entre Vergnet et Vertéole Suisse SA permettra de renforcer la présence de Vergnet en Suisse, en s'appuyant sur l'expertise locale de Vertéole Suisse SA. Cette collaboration stratégique vise à promouvoir les produits et solutions de Vergnet, reconnus pour leur efficacité et leur fiabilité, auprès des entreprises et des collectivités suisses.

"Nous sommes ravis de nous associer à Vertéole Suisse SA, une entreprise partageant nos valeurs et notre engagement envers les énergies renouvelables. Ce partenariat est une étape clé pour Vergnet, alors que nous continuons à développer notre présence à l'international et à contribuer à un avenir énergétique plus durable," a déclaré Vincent de Mauny, Président Directeur Général de Vergnet.

Une gamme de solutions innovantes pour répondre à des besoins croissants

Grâce à cet accord, Vertéole Suisse SA distribuera une gamme complète de solutions énergétiques de Vergnet, incluant les éoliennes, les systèmes solaires et les technologies hybrides. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins énergétiques variés, des petites installations rurales aux grandes infrastructures urbaines, tout en garantissant une production d'énergie fiable et respectueuse de l'environnement.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Vergnet et de pouvoir proposer leurs produits innovants sur le marché suisse. Cette collaboration nous permettra de répondre de manière plus efficace aux besoins croissants en énergies renouvelables de la clientèle locale" a commenté Patrick Hervée, dirigeant de Vertéole Suisse SA.

Un engagement commun pour la transition énergétique

Vergnet SA et Vertéole Suisse SA partagent une vision commune de la transition énergétique et sont déterminées à contribuer activement à la réduction des émissions de carbone et à la promotion des énergies renouvelables. Ce partenariat représente une opportunité unique de combiner leurs forces et de proposer des solutions énergétiques durables, fiables et économiques.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

