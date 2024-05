07/05/2024 - 18:30

Communiqué de presse

STRATEGIE DE CROISSANCE DE VERGNET DANS LE PHOTOVOLTAIQUE : EXPANSION EN FRANCE ET NOUVEAUX HORIZONS DANS LE PACIFIQUE

Ormes, le 7 mai 2024 – 18h30

VERGNET SA, leader en solutions énergétiques renouvelables, franchit des étapes significatives dans son développement photovoltaïque, tant en France qu'à travers sa filiale dans le Pacifique, illustrant une dynamique d'expansion rapide et ciblée.

Projets stratégiques dans le Pacifique

La filiale ASIE-OCEANIE capitalise sur les opportunités énergétiques dans les îles du Pacifique avec le lancement de trois projets majeurs à Wallis et Futuna. Le Projet FUTUNA PV1 à Nuku Alofa, Futuna, de 280 millions XPF (2.3 millions d'euros), initie une centrale photovoltaïque sans stockage, prévue pour 2024. Simultanément, les Projets LA'A 2 et LA'A 1 à Mata-Utu, Wallis, de 240 millions XPF (2 millions d'euros) et 380 millions XPF (3.2 millions d'euros) prévus pour 2024 et 2025 respectivement, renforcent l'approvisionnement en énergie durable de la région, tout en affirmant la présence de VERGNET comme un acteur clé dans le développement énergétique des territoires insulaires.

Développement accru en France

En parallèle, VERGNET consolide son activité sur le marché français avec l'aboutissement de projets photovoltaïques sur toiture. Les chantiers à Sanxay et Saint Epain, désormais ajustés à 248 kWc et 298 kWc, sont en phase de finalisation, anticipant la réception des panneaux solaires nécessaires. De plus, un projet ambitieux à Boisville est prévu pour juin avec une capacité de 500 kWc, illustrant une stratégie d'investissement soutenue avec des coûts de réalisation précis de 51 k€, 53 k€, et 90 k€, reflétant l'engagement de VERGNET dans l'accélération de son déploiement photovoltaïque.

Impulsion stratégique et opérationnelle

Avec un investissement cumulé de près de 8.1 millions d'euros dans des projets photovoltaïques en France et dans le Pacifique, ces initiatives ne sont pas seulement des projets ; elles représentent des points d'ancrage stratégiques pour VERGNET, consolidant son expertise en photovoltaïque et témoignant de sa capacité à piloter la transition énergétique dans divers environnements géographiques. Ces projets représentent non seulement une capacité totale installée de plus de 3,292.8 kWc mais génèreront également plus de 5,229 MWh d'énergie propre chaque année, contribuant ainsi à la réduction significative des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. L'entreprise continue de renforcer sa présence sur les marchés domestique et international, s'alignant sur les objectifs globaux de développement durable et répondant aux attentes des investisseurs en termes de croissance rentable et responsable.

Ces développements contribuent à positionner VERGNET comme un partenaire de choix dans la fourniture de solutions énergétiques durables et performantes à l'international.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS