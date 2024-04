22/04/2024 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET Wallis et Futuna remporte un contrat de 1,5 million d'euros pour la rénovation de l'éclairage public à Wallis et Futuna

Ormes, le 22 avril 2024 – 8h

VERGNET Wallis et Futuna, filiale du groupe Vergnet, est fière d'annoncer avoir remporté un appel d'offres d'une valeur de 1,5 million d'euros pour la rénovation de l'éclairage public des îles Wallis et Futuna. Ce projet marque une étape significative pour l'amélioration de l'infrastructure locale et contribuera à renforcer la qualité de vie des habitants.

Le projet, qui a démarré cette semaine, est administré en coopération avec l'administration de Wallis et Futuna. D'une durée de deux ans, il se concentrera sur la modernisation de l'éclairage public à Wallis et Futuna, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque île pour garantir une solution sur mesure.

"En tant qu'enfant du pays, je suis extrêmement fier de contribuer à ce projet qui était attendu depuis plus de 20 ans par la population locale," déclare Tamaso Pooi, le Directeur de Vergnet Wallis et Futuna. "En plus d'améliorer l'infrastructure, ce projet va permettre de créer des emplois locaux, renforçant ainsi notre engagement envers le développement économique et social de la région."

Cette initiative illustre l'engagement de VERGNET à développer des solutions d'énergies renouvelables durables, en mettant l'accent sur une approche adaptée à divers environnements, et confirme sa position d'acteur incontournable dans ce secteur. En remportant ce premier contrat, VERGNET vient appuyer sa position dominante dans les îles en répondant aux nouveaux enjeux énergétiques. Ce projet marque le début d'une belle série de réalisations futures dans la région.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

