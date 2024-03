20/03/2024 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET annonce une avancée majeure dans sa stratégie de diversification en Asie-Océanie

Ormes, le 20 mars 2024 – 8h

Le groupe VERGNET, acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables, annonce la dernière phase de sa stratégie de diversification dans la région Asie-Océanie. Ce développement, mis en lumière lors de notre récent webinaire, s'inscrit dans le cadre du renforcement de notre présence et de notre impact dans ces territoires stratégiques.

Une approche innovante vers la transition énergétique

Après le succès des audits énergétiques réalisés à Wallis & Futuna en 2021 et en Nouvelle-Calédonie en 2023-2024, VERGNET franchit une nouvelle étape avec l'introduction d'une innovation majeure : l'installation de systèmes d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) alimentés par énergie solaire photovoltaïque. Ce système, déjà en place dans 20 résidences avec 60 autres en cours d'équipement, illustre notre engagement à intégrer des solutions énergétiques durables et économiques dans la vie quotidienne.

Détails du projet et impacts attendus

Le projet implique l'installation de panneaux photovoltaïques pour alimenter des chauffe-eaux solaires, représentant une avancée significative dans l'optimisation énergétique. Les audits préalables à Wallis & Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ont permis d'identifier les besoins précis et de formuler des recommandations ciblées pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments administratifs.

Avec un montant total d'investissement de 372 818.83€ pour le déploiement de l'ECS solaire photovoltaïque, les projets reflètent notre vision d'une innovation accessible et écologiquement responsable. Les budgets pour ces initiatives ont été pleinement approuvés et signés, témoignant de la confiance et du soutien de nos partenaires et actionnaires.

Un engagement renouvelé pour l'avenir

Les initiatives de la filiale Asie-Océanie s'inscrivent dans notre mission globale de promouvoir une énergie propre et durable. Les résultats de nos audits et les solutions mises en place démontrent notre capacité à répondre aux défis énergétiques spécifiques de la région, tout en contribuant activement à la protection de l'environnement. Les bailleurs sociaux attendent la fin de ce projet pour nous confier d'autres projets.

Renforcement du leadership et nouveau plan de relance

La réussite de ces projets, notamment le parc éolien, renforce la position des filiales VERGNET comme leader des énergies renouvelables dans toute la région Asie-Océanie. Ce succès s'aligne parfaitement avec le nouveau plan de relance mis en œuvre par notre nouvelle équipe managériale, témoignant de notre engagement à promouvoir une transition énergétique durable et efficace.

Ces développements ne sont pas seulement un témoignage de notre savoir-faire technique, mais aussi de notre capacité à répondre aux besoins spécifiques de ces régions grâce à des solutions innovantes et adaptées. La confirmation des budgets pour ces initiatives souligne notre détermination et notre vision à long terme pour le secteur des énergies renouvelables.

