Nomination de Benjamin Mirabaud

au poste de Directeur Général Adjoint

Ormes, le 1er mars 2024 – 8h

Vergnet, un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables, est heureux d'annoncer la nomination de Benjamin Mirabaud au poste de Directeur Général Adjoint, avec prise de fonction effective le 19 février 2024.

Benjamin apporte à Vergnet une vaste expérience et une expertise reconnue dans le domaine des affaires, notamment dans la gestion stratégique et la direction de projets complexes. Avant de rejoindre Vergnet, Benjamin a occupé le poste de Head of Intelligence Business Unit chez Eviden, où il a joué un rôle essentiel dans le développement et la mise en œuvre de stratégies commerciales innovantes. Sa longue carrière au ministère des Armées lui a également permis d'acquérir une solide expérience en matière de gestion opérationnelle et de leadership.

En tant qu'ingénieur de formation, Benjamin possède une expertise technique approfondie qui sera précieuse pour Vergnet qui continue d'innover et de développer des solutions énergétiques durables pour répondre aux défis mondiaux en matière d'énergie.

Dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint, Benjamin sera chargé d'apporter son leadership stratégique et son expérience opérationnelle pour soutenir la croissance et le développement de Vergnet. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour mettre en œuvre la vision de l'entreprise et poursuivre sa mission de fournir des solutions énergétiques innovantes et durables.

"Je suis honoré de rejoindre le groupe Vergnet en ces temps cruciaux. Je suis convaincu que, grâce à notre engagement commun et notre esprit d'équipe, nous surmonterons les défis actuels et continuerons à prospérer dans un environnement en constante évolution. Je suis impatient de travailler avec l'équipe Vergnet pour atteindre de nouveaux sommets de succès." a déclaré Benjamin Mirabaud.

Toute l'équipe de Vergnet félicite chaleureusement Benjamin pour sa nomination et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

